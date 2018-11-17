МИНСК, 17 ноя /ПРАЙМ/. Ставка рефинансирования в Белоруссии при благоприятных экономических условиях на конец 2019 года может составить 9,5% годовых, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка республики Дмитрий Мурин.

Нацбанк Белоруссии 27 июня снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта — до исторического минимума в 10% годовых. При этом ее величина составляла 18% на начало 2017 года. В конце июня в Минэкономики отмечали, что резервы для снижения ставки рефинансирования еще не исчерпаны, однако в сентябре регулятор решил сохранить текущий размер ставки в 10%.

"В проектах основных документов на следующий год прогнозных, в рамках тех сценариев, которые запланированы, … предусматривается, что ставка рефинансирования на конец следующего года может составить 9,5-10%. То есть такое небольшое снижение (возможно – ред.)", — сказал Мурин в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое было показано в субботу.

При этом начальник управления отметил, что если в Нацбанке будут видеть, что какие-то экономические риски "сильно возросли, появились какие-то непредвиденные обстоятельства, то, конечно, возможно и повышение ставки рефинансирования".

"Но если будет ситуация развиваться благоприятно …, если эти риски не появятся либо они не реализуются или, наоборот, может быть, появятся какие-то другие факторы, которые будут позитивно сказываться на нашей экономике, то, конечно, будет динамика движения ставки на снижение", — пояснил Мурин.

Он также добавил, что процентная политика будет проводиться с учетом необходимости достижения целевого показателя по инфляции.

Ранее премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прогнозировал, что инфляция в стране в 2018 году сохранится в пределах 6%, а в 2019 году снизится до 5%.