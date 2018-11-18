ДУБАЙ, 18 ноя /ПРАЙМ/. Система, позволяющая иностранным гражданам возместить уплаченный НДС за покупку товаров в ОАЭ (tax free), начала работать в крупнейших аэропортах ОАЭ, сообщает в понедельник официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Ранее сообщалось, что система tax free сначала будет запущена с 18 ноября в международных аэропортах Абу-Даби, Дубая и Шарджи. К середине декабря ее действие планируется распространить на все остальные аэропорты, а также морские и сухопутные пограничные пункты ОАЭ.

Система tax free в ОАЭ является полностью автоматизированной, возврат средств осуществляется в специальных киосках по чеку и копии паспорта. В случае выдачи денег наличностью, максимальный возврат ограничен 10 тысячами дирхамов ОАЭ (2,7 тыс долларов США) в сутки, при переводе денег на карту или банковский счет ограничений нет. При этом общий размер покупок в каждом магазине для возврата налога должен составлять не менее 250 дирхамов (68 долларов).

Возврат налога туристам осуществляется только в случае покупок в магазинах, которые предварительно зарегистрировались в системе tax free. К настоящему времени таких торговых точек по всей стране около 4,5 тысяч, сообщают местные СМИ.

С начала текущего года в ОАЭ действует НДС в размере 5%, который распространяется на большинство категорий товаров и услуг. Оператор системы tax free удерживает 15 процентов от суммы уплаченного налога в качестве вознаграждения, также за каждый возврат взимается примерно 5 дирхамов в качестве сбора (1,3 доллара).