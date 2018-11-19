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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Крым качает бензин — "Роснефть", с 15 ноября полностью прекратившая продажу моторного топлива на бирже, с высокой вероятностью возобновит торги в понедельник. По данным "Ъ", такое решение было принято по итогам консультаций с курирующим ТЭК вице-премьером Дмитрием Козаком. Одним из факторов быстрого возвращения госкомпании на биржу могли стать риски, связанные с топливным обеспечением Крыма: глава региона Сергей Аксенов написал вице-премьеру, что, если ситуация не будет урегулирована, находящийся под санкциями полуостров, получающий все топливо через биржу, может остаться без него уже к концу декабря.

— Цифровой медицине определили центр — Как стало известно "Ъ", Владимир Путин одобрил предложение госкорпорации "Ростех" сделать ее, "Ростелеком" и НИИ "Восход" основными исполнителями госзаказа на развитие Единой информсистемы здравоохранения (ЕГИСЗ) — очередной этап будет заключаться в информатизации и централизации управления здравоохранением регионов. В "Ростехе" подтвердили, что получили добро на продолжение работы над ЕГИСЗ. При этом, по данным "Ъ", "Ростелеком" и "Восход" займутся региональными системами, а "Ростех" будет координировать их сопряжение с ядром ЕГИСЗ.

— Валюта не меняется — Как выяснил "Ъ", Банк России ограничил системе денежных переводов "Юнистрим" наличные валютообменные операции за нарушения антиотмывочного законодательства. От этих операций зависят трансграничные денежные переводы, поэтому платежная система срочно перешла на переводы с безналичной конвертацией средств. Эксперты считают, что в результате "Юнистрим" лишается существенной части доходов и может ввести для компенсации потерь дополнительные комиссии.

— Соцсети гнут по профилю — Центр компетенций по программе "Цифровая экономика" разработал концепцию законопроекта о доступе к данным пользователей соцсетей. Она включает введение ответственности интернет-площадок за сохранность пользовательских данных из закрытых профилей. Выбор подхода разработчики объясняют риском монополизации рынка данных со стороны соцсетей. При этом пользователи публичных и закрытых аккаунтов могут оказаться в неравных условиях, предупреждают эксперты.

— Дефиле инвесторов на саммите АТЭС — На фоне разногласий между США и Китаем протекционизм стал основной темой дискуссий на саммите АТЭС в Папуа—Новой Гвинее. Участники переговоров не смогли утвердить даже общее коммюнике, после того как накануне представители обеих стран не ограничились торговыми вопросами и заявили о намерении наращивать влияние в регионе. Российские интересы, которые обсуждал в рамках АТЭС глава правительства РФ Дмитрий Медведев, пока преимущественно касаются доступа на энергетический рынок, а также привлечения азиатских инвестиций в проекты на Дальнем Востоке.

— Голод закаляет предпринимательский дух — Размер пособия по безработице в долгосрочной перспективе оказывает наибольшее влияние на численность самозанятых — чем щедрее выплаты, тем меньше потенциальные предприниматели готовы рисковать, открывая свое дело, говорится в рабочем докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Налоговые же преференции, хотя и оказывают позитивное влияние, значимы лишь для отдельных категорий работников.

— Ингушской оппозиции дали площадь — Правительство Ингушетии согласовало назначенный на 27 ноября митинг оппозиции в Назрани против соглашения о границе с соседней Чечней. Акция пройдет параллельно с заседанием Конституционного суда РФ (КС) в Санкт-Петербурге, который по запросу главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова проверяет подписанный договор. Будет ли на митинге поднят вопрос об отставке главы республики, организаторы акции не говорят. При этом полиция 17 ноября не дала провести активистам субботник на спорной земле, добившись ареста двух из них.

— Помилование в интересах потерпевших — В честь 25-летия Конституции в президентском Совете по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) предлагают провести амнистию в отношении лиц, загладивших вред от их преступлений. С таким предложением выступил член СПЧ Андрей Бабушкин, ссылаясь на то, что Госдума прежде объявляла амнистию в честь 20-летия Основного закона. Члены совета хотят обсудить проект с президентом Владимиром Путиным на встрече, которая традиционно проходит в конце года. Попасть на нее может уже обновленный состав совета.

— Кандидаты вышли на проверочную прямую — Вчера завершился прием документов от кандидатов на пост губернатора Приморья. В краевой избирком их подали 11 человек: вдвое меньше, чем заявляли о желании принять участие в выборах. Сдал документы и участник второго тура сентябрьских выборов Андрей Ищенко, который на этот раз пошел на выборы не от КПРФ, а как самовыдвиженец. Во время прохождения муниципального фильтра за кандидата Ищенко, по утверждению его сторонников, подписалось больше единороссов, чем коммунистов.

— "Единая Россия" подстраивается под местные кадровые условия — В преддверии съезда "Единой России" партийцы в регионах в рамках дискуссии "Обновление-2018" раскритиковали открытую модель праймериз. В Татарстане партийцы заявили, что доступное для всех голосование по отбору кандидатов слишком затратно, а избиратели не понимают, зачем им дважды идти на избирательный участок. Единороссы республики предложили заменить праймериз голосованием через мобильное приложение.

— Чечню проверяют на права — Россия не стала отвечать на запрос ОБСЕ в рамках так называемого Венского механизма и едва ли выдвинет своего эксперта для участия в Московском механизме международной организации. В рамках этих миссий планируется уточнить сведения о преследовании правозащитников, ЛГБТ, СМИ и адвокатов в Чеченской Республике. В результате расследование будет проводить эксперт из пула ОБСЕ — австрийской юрист, профессор в области международного права. В МИД России называют претензии о якобы нарушениях прав человека в Чечне беспочвенными.

— Список трофеев может быть расширен — Минприроды рассматривает целесообразность трофейной охоты на животных, относящихся к редким и находящимся под угрозой исчезновения видам, заявили в ведомстве на вопрос "Ъ" о письме, которое депутат Госдумы Владислав Резник, являющийся членом "Клуба горных охотников", направил заместителю министра Ивану Валентику. Господин Резник предлагает оценить возможность введения в России "специальных программ", разрешающих трофейную охоту на краснокнижные виды животных, с тем чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов.

— Кредитная история привела к заочному аресту — Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления лишенного лицензии банка "Легион" Игоря Сокеркина. Скрывшийся от органов следствия финансист и несколько его бывших подчиненных по кредитному учреждению обвиняются в хищении из "Легиона" не менее 100 млн руб. Впрочем, ущерб по делу, скорее всего, за время расследования возрастет, поскольку своим кредиторам банк остался должен более 14 млрд руб.

— Дело генерала МВД рассмотрели под стереомикроскопом — Как стало известно "Ъ", главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) завершило расследование громкого уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого уже почти год содержится под стражей бывший начальник Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД РФ генераллейтенант Петр Гришин. Позиции сторон в этом деле принципиально расходятся: следствие считает, что обвиняемый и его подельники завысили цену поставляемого в министерство экспертного оборудования, похитив таким образом около 75 млн руб.

— Борцу с коррупцией вменили взятку — В Алтайском крае суд взял под стражу начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального главка МВД России полковника Вадима Надвоцкого. По версии следствия, полковник получил взятку 5 млн руб., обещая избавить предпринимателя от своих проверок. Деньги, указывается в деле, начальник антикоррупционного управления получил через бывшего сослуживца Евгения Гречишкина, которого суд также отправил в СИЗО. Обвиняемые, обещая сотрудничество со следствием, просили отпустить их под домашний арест, но безуспешно.

— "Желтые жилеты" против правительства Франции — В выходные размеренную жизнь Франции взорвали бурные акции протеста, в которых приняли участие около 288 тыс. человек в 2 тыс. населенных пунктов по всей стране. Граждане протестуют против повышения налогов на горючее и других непопулярных мер правительства. Итог субботы — одна погибшая и 408 пострадавших, в том числе 14 тяжелораненых.

— О базах не спорят — На прошлой неделе стало известно, что Япония смягчила свою позицию по Курильским островам, согласившись вернуться к обсуждению передачи лишь двух из четырех островов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера сообщил, что прогресс в обсуждении даже этого варианта зависит от того, предоставит ли Токио гарантии неразмещения на этих территориях американских войск. По информации газеты Asahi Shimbun, премьер Японии Синдзо Абэ уже пообещал это президенту РФ Владимиру Путину.

— Дональд Трамп отчитался перед спецпрокурором Мюллером заочно — Вскоре после промежуточных выборов в Конгресс США президент Дональд Трамп вновь начал комментировать расследование возможного российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. 17 ноября он заявил, что ответил на вопросы, переданные в Белый дом следователями из команды ведущего расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Ответы, по словам самого господина Трампа, дались ему "очень легко", хотя следователи "пытались поймать его на лжи". Передать их спецпрокурору планируется на этой неделе.

— Арендаторам вернут доступ к гособъектам — Проблемы предпринимателей с продлением договоров аренды помещений, находящихся в государственных и муниципальных зданиях, могут разрешиться уже до конца года. Необходимые для этого поправки к закону о конкуренции утверждены к первому чтению в Госдуме. Без них под угрозой разорения рискуют оказаться десятки тысяч малых и средних бизнесменов по всей стране.

— СПИК вышли из-под моратория — Вице-премьер Дмитрий Козак снял мораторий на рассмотрение двух из четырех замороженных заявок на специнвестконтракты (СПИК) в автопроме. Чиновник поручил до 22 ноября доработать заявки на СПИК группы ГАЗ Олега Дерипаски и Hyundai, которая надеется подписать контракт до декабря, чтобы сохранить льготы. Через несколько дней — 26 ноября — Минпромторг рассмотрит заявки, однако подписание контрактов состоится не раньше, чем вице-премьер утвердит глобальную реформу господдержки отрасли.

— "Первый" за субсидиями — "Первому каналу" потребуются регулярные субсидии из федерального бюджета, следует из расчетов, подготовленных PwC. В 2018–2021 годах выплаты должны составлять 6,5 млрд руб., а в 2022–2025 годах — 5 млрд руб. в год. Деньги потребуются для стабилизации финансового положения канала, в последние годы терпящего убытки и проигрывающего конкуренцию с входящей во ВГТРК "Россией 1".

— Эффективность познается у кассы — Дмитрий Бутрин — о высокопроизводительных рабочих местах. Спорам о том, нужна ли хотя бы в каком-то виде российской экономике экономическая теория, много десятилетий. Точно известно одно: методологическая ясность в основах применяемой экономической теории необходима в госрегулировании, в противном случае неопределенность формулировок приводит к ощутимым результатам, но не там, где заказывали.

— Ломбарды закладываются на пятилетку — Участники ломбардного рынка предложили депутатам и ЦБ стратегию развития на пять лет. Документ предусматривает смягчение регулирования, введение уголовной ответственности для серых игроков и расширение возможностей участников легального рынка. Однако эксперты сомневаются, что ЦБ пойдет на смягчение регулирования, и, скорее, ждут появления на ломбардном рынке окологосударственных игроков.

— "Благосостояние" распродает вагоны — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Благосостояние" не смог продать лизинговую компанию "Трансфин-М" целиком и теперь планирует реализовать ее по частям. НПФ собирается сделать это в сжатые сроки, так как фонд может не пройти стресс-тесты в 2019 году из-за слишком высокой концентрации ценных бумаг компании в его активах.

— МТС подключится к кредитам — МТС-банк впервые на российском рынке начнет выдавать краткосрочные кредиты на виртуальные кредитные карты своим абонентам. Карта выпускается без пластикового эквивалента, использовать ее можно будет и при покупках в интернете, и офлайн — при наличии возможности бесконтактной оплаты.

— Призрак "Трансаэро" пролетел над БВО — Как выяснил "Ъ", очередной раунд битвы основателя и акционера обанкротившейся "Трансаэро" Александра Плешакова с его бывшим юристом Сергеем Линьковым закончился в пользу последнего. Решение суда, признавшего, что господин Линьков и его жена Ирина Казанцева были лишь номинальными владельцами Sky Stream (акционер "Трансаэро"), а реальным бенефициаром выступал Александр Плешаков, отменено. Список активов бизнесмена важен для кредиторов "Трансаэро" в случае привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам компании.

— Байкальскую ТЭЦ затопят опилками — Байкальская ТЭЦ (49 МВт) в Иркутской области может быть переведена с угля на древесное биотопливо. Эта мера, по мнению местных властей, будет эффективнее модернизации станции под газ. Раньше ТЭЦ снабжала энергией Байкальский ЦБК, но после закрытия предприятия стала убыточной. В качестве одного из источников сырья рассматриваются леса, требующие санитарной вырубки. Но, по оценке аналитиков, топить ТЭЦ дровами в несколько раз дороже, чем ископаемым топливом.

— Компенсация за "Роснефть" снизилась — Как выяснил "Ъ", неудачливый претендент на покупку 14,2% акций "Роснефти" китайская CEFC выплатила консорциуму катарской QIA и швейцарской Glencore €225 млн за расторжение сделки. Последняя сорвалась в мае после появления уголовных претензий властей КНР к основателю CEFC Е Цзяньмину. Исходно в июне глава Glencore Айван Глазенберг говорил о существенно большей компенсации, $400 млн. Однако, отмечают эксперты, QIA и Glencore все равно в итоге заработали не менее €2,4 млрд на росте курса акций и дивидендах "Роснефти".

— Стартапам не хватает корпоративности — Объем корпоративных инвестиций в IT-стартапы в России в 2018 году составит $151,3 млн, притом что в 2017 году достигал $246,6 млн, следует из данных TAdviser. Тем не менее интерес инвесторов к этому рынку растет, о чем говорит увеличение количества сделок, включая непубличные, оценивают аналитики. По мнению экспертов, рынок ограничивает отсутствие сделок по выкупу долей ранних инвесторов, которые вынуждены продолжать финансово поддерживать свои активы.

— Казахстану добавят ядерной медицины — "Мединвестгрупп", чьим основным владельцем является собственник "Фармстандарта" Виктор Харитонин, создаст центры ядерной медицины в Казахстане. В их строительство будет инвестировано около 2 млрд руб. Ранее компании господина Харитонина анонсировали аналогичные проекты в России общей стоимостью более 30 млрд руб.

— Бюджет отправят дальним рейсом — Правительство изменило правила субсидирования региональных авиаперевозок. Увеличена дальность маршрутов, срок действия спецтарифов для пассажиров стал круглогодичным, для перелетов на Дальний Восток, в Крым и Калининград вдвое расширен перечень маршрутов, подпадающих под субсидию, что обойдется бюджету еще более чем в 1 млрд руб. По мнению экспертов, конкурентоспособность субсидируемых авиаперевозок сильно зависит от региона и в ряде случаев никакие дотации не помогут окупить рейсы просто из-за отсутствия пассажиров.

— "Первый" за субсидиями — "Первому каналу" потребуются регулярные субсидии из федерального бюджета, следует из расчетов, подготовленных PwC. В 2018–2021 годах выплаты должны составлять 6,5 млрд руб., а в 2022–2025 годах — 5 млрд руб. в год. Деньги потребуются для стабилизации финансового положения канала, в последние годы терпящего убытки и проигрывающего конкуренцию с входящей во ВГТРК "Россией 1".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Программа "Жилище" обойдется Москве в 600 млрд рублей — В 2019–2021 гг. Москва вложит в госпрограмму "Жилище" 601,94 млрд руб., говорится в пояснительной записке к бюджету, опубликованной на сайте мэрии. Большая часть инвестиций придется на строительство нового жилья и программу реновации – 372,3 млрд руб. В 2019 г. на нее будет направлено 125,4 млрд руб. Реновация – одна из главных программ мэра Сергея Собянина, она одобрена президентом Владимиром Путиным в феврале 2017 г.

— Коммунист Ищенко вряд ли станет кандидатом в губернаторы Приморья — Избирком Приморского края в воскресенье завершил прием документов от кандидатов в губернаторы. Их сдали 11 человек, в том числе самовыдвиженцы – врио губернатора Олег Кожемяко и коммунист Андрей Ищенко, а также Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Митволь ("Зеленые"), Алексей Тимченко (Партия роста), Игорь Степаненко ("Патриоты России") и Виктор Старицин (КПСС).

— Выборы в Хакасии выявили опасные недостатки в "Мобильном избирателе" — Там попытки массовых фальсификаций не удались, но их могут повторить в Приморье, считает "Голос". Движение "Голос" попросило Центризбирком проверить попытку массовой фальсификации на выборах главы Хакасии с использованием системы "Мобильный избиратель", позволяющей голосовать по месту нахождения.

— Государство оплатит защиту "отдельных граждан России" в судах США — Правительство готово оплатить расходы на защиту интересов "отдельных граждан России в судах США по вопросам нарушения их прав и свобод". Субсидию на оплату юридических и сопутствующих расходов из федерального бюджета получит Ассоциация юристов России (АЮР).

— Абэ пообещал не пускать войска США на Южные Курилы в случае передачи их Японии — США не будут размещать войска на Южных Курилах, если Россия передаст эти острова Японии. Об этом, как сообщила в пятницу японская газета Asahi, премьер Японии Синдзо Абэ заявил президенту России Владимиру Путину во время их недавней встречи в Сингапуре.

— Крупный синдикат госбанков профинансирует Северный широтный ход — Переговоры с банками о финансировании железнодорожного проекта Северный широтный ход на Ямале перешли в завершающую стадию перед подписанием кредитного соглашения. Деньги предоставит синдикат сразу из пяти банков, рассказали четыре человека, близких к участникам проекта.

— Оборот суррогатного дизтоплива на АЗС сократился — Государству удалось добиться своей давней цели – сократить количество суррогатного дизельного топлива на АЗС. В начале года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что его оборот, по разным оценкам, составляет 6–10 млн т. Чтобы избавить рынок от него, в январе 2018 г. был существенно расширен перечень подакцизных средних дистиллятов (печное и судовое топливо), которые продаются на АЗС под видом дизтоплива и не соответствуют техническому регламенту.

— Курилы на два с плюсом — Решение территориального спора и подписание мирного договора между Россией и Японией было бы эффектной точкой, символическим завершением противостояния двух стран. Однако сейчас передача двух небольших южнокурильских островов маловероятна по политическим и имиджевым причинам – сколько-нибудь подходящее время для этого уже упущено.

— Почему "токсичный" — слово года не только на английском, но и на русском — Оксфордский словарь выбрал главным словом 2018 г. toxic ("токсичный", "ядовитый") как наиболее точно передающее "дух и настроение" уходящего года и имеющее потенциал "культурного значения". То есть выбор слова года далеко не только лингвистическая история, хотя частота поиска значения toxic в онлайн-версии Оксфордского словаря в 2018 г. выросло на 45%, следует из пояснения экспертов. Для России, с которой в англоязычном пространстве часто ассоциируется политическая токсичность, это плохой сигнал.

— Как отделить суверенитет от суверенного хаоса — BMW, выпускающая в Великобритании Mini, накапливает запчасти и освобождает на острове и континенте склады и парковки под детали и готовые машины. Нести расходы BMW приходится, чтобы после 29 марта 2019 г. не оказаться в ситуации, еще недавно казавшейся гипотетической.

— Как Китай развалил договор о ракетах средней и меньшей дальности — Политолог Василий Кашин о китайском военном потенциале, который впечатлил Дональда Трампа. США формально обосновывают свое решение о выходе из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) нарушениями со стороны России.

— Президент "Связного": Что вы трогаете чаще, чем смартфон? Ничего — Александр Малис рассказывает об особенностях объединения "Связного" и "Евросети" и о том, что происходит на российском рынке смартфонов.

— Автозаводы Олега Дерипаски могут получить госзаказ на 2 млрд рублей — Росгвардия до конца 2018 г. может купить у автозаводов Олега Дерипаски 633 машины почти на 2 млрд руб., деньги будут выделены из резервного фонда правительства. Это следует из проекта правительственного постановления, разработанного Минпромторгом и размещенного 16 ноября на ресурсе regulation.gov.ru.

— Онлайн-ритейлеры потеряют 400 млн рублей из-за новогодних заказов — Интернет-заказы, оформленные в предыдущем году, продолжают приходить еще дней 10 после Нового года, а бывает, и дольше, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. И большая часть таких заказов оформлена с оплатой при получении – на предоплаченные заказы приходится менее 5%, делится он сведениями.

— Площадку рядом с Кремлем может застроить компания, связанная с Виталием Юсуфовым — На бывшем участке Минобороны можно возвести апарткомплекс на 30 000 квадратных метров. Компания ООО "Ситизен" стала победителем аукциона по продаже земельного участка на 1,36 га и 13 зданий площадью 7800 кв. м., расположенных на Садовнической улице, 62.

— IT-компании могут получить новые кредитные льготы — Российские IT-компании могут получить льготные кредиты, часть процентной ставки которых выплатит государство. Такую меру поддержки предлагает Минкомсвязи, 16 ноября обсуждавшее ее с IT-отраслью и банками. "Ведомости" ознакомились с копией сопроводительных материалов к совещанию, подлинность подтвердил один из его участников.

— Менеджеры Russia Partners обвинены в попытке рейдерского захвата — Гендиректор "Искрателекома" Алхас Мирзабеков направил в полицию заявление о попытке его незаконного смещения с этого поста. В этом он подозревает управляющего директора Russia Partners Владимира Андриенко, главного юриста фонда Анну Алейник, директора фонда по инвестициям в телекоммуникационные проекты Виталия Спасского и совладельца "Искрателекома" Михаила Решетова.

— Переход на электромобили вызовет рост потребления угля в мире — Развитие новых технологий не обязательно должно приводить к исчезновению старых. Например, с распространением электромобилей вырастет потребность в угле для электростанций, говорится в совместном исследовании крупнейшего в России производителя энергетического угля СУЭК и McKinsey.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Снотворное собственника — Последний срок, чтобы заплатить налоги за 2017 год — 3 декабря. Речь идет о налогах на землю, имущество и транспорт. Есть также ряд важных изменений в расчете имущественных налогов, о которых граждане должны знать.

— Депутаты взялись за оружие — Два острых вопроса обсуждала рабочая группа, созданная при комитете Госдумы по безопасности. Это увеличение возрастного ценза с 18 до 21 года для приобретения гражданского оружия и разрешение внеплановых проверок ЧОПов.

— Девять на одного — Правительство утвердило методики расчета 9 новых показателей эффективности региональных администраций. Они дополнят 15 уже применяющихся. Добавляются показатели, которые позволят оценивать изменение качества жизни людей.

— И грянул взлом — Атаки хакеров на российские банки могут усилиться перед новогодними праздниками. Многих сотрудников финансовых организаций в этот период нет на рабочем месте, банкоматы заполнены деньгами под завязку

— Заморозили тесто — Меморандум о сдерживании цен на социально значимые сорта хлеба заключили в Хабаровском крае производители хлебобулочных изделий, представители торговых сетей и руководство региона. Он действует до 1 февраля 2019 года.

— Рецепты для аптек — Владимир Путин провел совещание по проблемам лекарственного обеспечения в Санкт-Петербурге. Затем он лично удостоверился в наличии необходимого набора лекарств по доступным ценам в одной из городских аптек.

— Повестка на будущее — Выходные глава российского правительства провел в переговорах с партнерами по АТР в рамках саммита АТЭС. У мира нет универсальных рецептов решения проблем, но страны должны поддерживать диалог, заявил Дмитрий Медведев.

— Раздвигая границы — Президент РФ Владимир Путин выступил на открытии Санкт-Петербургского международного культурного форума. Он напомнил, что 2019-й будет Годом театра, и пригласил всех любителей этого искусства принять участие в его программе.

— Оценить потери — КС РФ начал рассмотрение дела о сроке давности, в течение которого компания может нести ответственность за нарушение КоАП. Проверку инициировала компания — почтовый оператор, которая теряла и задерживала письма и бандероли.

— Ни дать ни взять — После вступления в силу нового закона о борьбе с коррупцией количество нарушений в этой сфере на муниципальном уровне сократилось почти в два раза. Такие данные в ходе "круглого стола" в Госдуме привел председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

— Узнаем, что едим — Качество продуктов на полках российских магазинов можно будет узнать в специальном интернет-разделе, а состав потребительской корзины планируется пересмотреть через три года. Об этом на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

— Настрой на лучшее — Переход от аналогового телевещания к цифровому в России будет поэтапным и продлится полгода. Он начнется 11 февраля и закончится 10 июня 2019 года. Такие сроки прописаны в протоколе заседания правительства.

— Узнаем, что едим — Качество продуктов на полках российских магазинов можно будет узнать в специальном интернет-разделе, а состав потребительской корзины планируется пересмотреть через три года. Об этом на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

— Нацпроект взяли в штат — Издержки предприятий снизит новый департамент. Нацпроектом "Производительность труда и поддержка занятости" займется специально созданный в минэкономразвития Департамент производительности и эффективности.

— Кто не хочет говорить — Из 193 языков, на которых говорят россияне, 18 находятся на грани исчезновения, 14 после 1990 года умерли, а десять переживают кризис невостребованности. Такую оценку языковой картине страны дал форум экспертов "Языковая политика: общероссийская экспертиза".

— Льготы набрали высоту — Правительство изменило правила субсидирования авиаперевозок. Эффективность предоставления льгот будут оценивать по увеличению среднегодового объема пассажирооборота по каждому маршруту.

— Монете срезали путь — Кредитные организации будут обмениваться мешками с монетой напрямую, минуя центры обработки наличности Банка России. Это позволит снизить стоимость доставки разменной монеты для магазинов, а также отчасти решит проблему невозврата мелочи банками, из-за которой ЦБ приходится чеканить "лишнюю" монету.

— Ваши пять соток — Повышение тарифов на парковку в центре Москвы назрело, но рост не должен быть резким. Таким мнением поделился гендиректор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк.

— Работорговля под прикрытием — США должны немедленно прекратить оккупацию зоны вокруг сирийского Эт-Танфа, заявили в Минобороны РФ. В находящемся там лагере беженцев "Рукбан" процветают проституция, воровство и торговля людьми, отметили в ведомстве.

— С правом пересдачи — Исследование компетенций педагогов, которое апробирует Рособрнадзор, не закончилось. Таким образом Министр просвещения Ольга Васильева встала на защиту учителей, которые не справились с заданиями по математике.

— Публичный порядок помогает неплательщику?— В российском судебном делопроизводстве создан своеобразный прецедент — латвийское фармацевтическое предприятие, изначально проигравшее процесс в третейском суде, опираясь на абстрактную формулировку в российском законе, может уклоняться от исполнения обязательств перед российской фармацевтической компанией.

— Катастрофой не пахнет — Крупная авария на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) не отразилась на состоянии воздуха. К таким выводам вчера пришли эксперты столичного управления Роспотребнадзора, проведя очередные исследования в Капотне.

— Ни к селу, ни к городу — В республике Коми объединят несколько сельских поселений: Дзель и Зимстан, Усть-Нем, Мыелдино и Парч. Как заявляют власти, это улучшит управляемость территориями, снизит затраты на содержание администраций сел.

— Растет как на дрожжах — Проект закона о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов обсуждался на публичных слушаниях в областной Думе Подмосковья. Представил его министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан. Он отметил, что по прогнозу доходы регионального бюджета в будущем году превысят полтриллиона рублей, что на 9,4% больше, чем в 2018-м.

— Стоп, снято — Парк "Зарядье" в Москве с момента открытия в сентябре прошлого года посетили более 13 миллионов человек, то есть ежемесячно число его гостей в среднем составляет почти миллион, а в отдельные пиковые дни в парке бывают до 100 тысяч гостей. Об этом рассказал директор "Зарядья" Павел Трехлеб на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где была презентована посвященная парку монография.

— Бунт "желтых жилетов" — Впервые за последние несколько десятилетий французы без каких-либо призывов со стороны профсоюзов или политических партий провели массовые протестные акции по всей стране. Участие в них приняли около 300 тысяч человек.

— Бабиш-гейт — В субботу чехи отмечали День борьбы за свободу и демократию. Но помимо концертов и памятных мероприятий этот день был отмечен массовыми протестными акциями. Демонстранты требовали отставки главы правительства Андрея Бабиша.

— Проповедь от СБУ — Служба безопасности Украины начала вызывать священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ МП) для неких бесед. В ходе общения сотрудники спецслужбы пытаются запугать архиереев и принудить их к участию в так называемом "объединительном соборе отцов нации" — официальном слиянии националистических религиозных сект в "единую поместную православную украинскую церковь" (ЕППУЦ).

— Тайна раскрыта?— Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по погибшему экипажу подводной лодки "Сан-Хуан", пропавшей в ноябре 2017 года. Корпус субмарины со следами взрыва обнаружила команда судна Seabed Constructor, обследовавшая дно при помощи дистанционно управляемого аппарата.

— Подслушали брата — Центральное разведывательное управление США пришло к выводу о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашукджи в генконсульстве королевства в Турции. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбе, среди прочего в основу такого заключения легли телефонные переговоры посла Саудовской Аравии в Вашингтоне, который приходится братом наследному принцу.

— Поставили на место — Судебное разбирательство между президентом США Дональдом Трампом и телекомпанией CNN обещает закончиться поражением американского лидера. Федеральный судья Тимоти Келли обязал Белый дом временно восстановить аккредитацию корреспонденту телекомпании Джиму Акосте, который ранее на одной из пресс-конференций вступил в словесную перепалку с Трампом, из-за чего впоследствии и лишился своей пресс-карты.

— Ферме добавят ума — В правительство внесен проект "Цифровое сельское хозяйство". Об этом "РГ" сообщили в Минсельхозе России. Подготовленный министерством проект должен способствовать стремительной цифровой трансформации сельского хозяйства.

— Кто витает в облаках — Российский рынок облачных сервисов в этом году вырастет минимум на 20, максимум — на 30 процентов. Об этом "РГ" на конференции VMworld 2018 в Барселоне рассказал Артем Гениев, архитектор бизнес-решений компании VMware. В 2017-м, когда компании активно обновляли свою инфраструктуру, рост достигал 50 процентов. Такой же мощный всплеск развития области был в 2015 году.

— Полисы уходят в сеть — Российские страховщики сделали ставку на развитие электронных сервисов. Внедрением новых ИT-продуктов и решений сегодня занимаются уже более 70 процентов компаний. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".

— Мошенники взялись за опросы — В Рунете набирает обороты новый вид мошенничества — оплачиваемые опросы. За участие доверчивым пользователям обещают золотые горы. На деле же все оборачивается финансовыми убытками. Эксперты в очередной раз предупреждают: обещание больших легких заработков в интернете в большинстве случаев — ловушка, в которую не стоит попадаться.

— Гибкость растет в цене — Несколько лет назад китайская компания Xiaomi представила смартфон Mi Mix с дисплеем, который занимал практически всю переднюю поверхность корпуса. На эту модель тогда мало кто из специалистов обратил внимание, да и покупали ее не очень активно. Переворот на рынке произошел в 2017 году с подачи Apple, которая выпустила iPhone X.

— Машинам готовят ГОСТ — Россия подключилась к созданию международных стандартов в области искусственного интеллекта (ИИ). При участии отечественных специалистов на первом этапе будут разработаны проекты трех стандартов. Договоренности об этом были достигнуты на заседании международного подкомитета по стандартизации в Калифорнии.

— Бесславно пропавшие — "Ненастье" Сергея Урсуляка зацепило зрителей не только сюжетными драмами и актерской игрой, но и тем, что коснулось долго замалчиваемой "афганской" темы. Своим мнением о сериале и об эпохе делится спецкор "РГ"

— Маша и Британский лев — Британские СМИ вновь обратились к сюжету о происках русских. В The Times вышла статья "Детское шоу — это пропаганда Путина, говорят критики". Речь в ней идет о популярном во всем мире мультфильме "Маша и Медведь", в котором некие эксперты усмотрели "инструмент мягкой силы Кремля".

— После "Ненастья" будет "Пищеблок" — Вышел в свет давно обещанный и поэтому долгожданный роман уральского писателя Алексея Иванова "Пищеблок". В новой книге автор "Ненастья" поднимает важные, глубокие вопросы об идеалах и устройстве общества.

— Жизнь хорошего человека — 20 ноября исполняется 90 лет со дня рождения Алексея Баталова. Вся страна знала про Алексея Владимировича Баталова, что он — хороший человек. Вся страна не может ошибаться. Он был из тех актеров, которых не просто уважали, но которых любили и которым, что особенно важно, — доверяли.

— Сын за отца — КС РФ разрешил судам назначать правопреемниками в процессе по защите права собственности граждан, которые приобрели имущество после начала разбирательства. Такое решение КС вынес по обращению отца и сына Болчинских.

— От 60 и старше — В МВД России выступили с предложением о продлении максимально допустимого возраста пребывания на службе генералам, полковникам, подполковникам и майорам. Речь идет об увеличении сроков работы на пять лет.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Поставили на бит — На территории России активно идет обмен криптовалют на обычные деньги — зачастую на доллары. Об этом "Известиям" рассказал источник в компании из Прибалтики, сотрудники которой проводят такие сделки, а также банкир из топ-20 финансовых организаций. Участники крипторынка тоже подтвердили "Известиям" эту информацию. По их словам, в стране работают как онлайн-, так и офлайн-обменники. Во втором случае деньги передаются при личной встрече, и суммы здесь измеряются "чемоданами наличных".

— Хельсинкский такт — Финляндия выступает за сохранение участия России в Совете Европы и намерена работать со всеми странами — членами СЕ. Как заявили "Известиям" в финском МИДе, главной задачей своего председательства Хельсинки ставит разрешение текущего кризиса в организации. Финские депутаты в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), в свою очередь, высказались против выхода РФ из организации и заявили о необходимости вернуть российской делегации ее полномочия. Как сказала "Известиям" член финской делегации в ПАСЕ Сиркка-Лииза Анттила, решение любой страны покинуть совет сказывается как на работе самого института, так и на ситуации с правами человека в Европе.

— Мясной яд — Акциз на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон — может составить более 160 рублей на килограмм. Об этом "Известиям" рассказали в Экспертном совете при правительстве, который ранее выступил с инициативой ввести в РФ сбор на такую продукцию. В итоге стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. По мнению специалистов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака.

— Энергия единства — Завершившийся в Северной столице VII Международный культурный форум собрал 35 тысяч участников и стал одним из самых многолюдных в своей истории. "Известия" зафиксировали наиболее интересные моменты мероприятия и попросили деятелей искусства и литературы оценить его влияние на развитие мировой культуры.

— Саммит честных правил — Двухдневный саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), завершившийся в столице Папуа — Новой Гвинеи, впервые в своей истории ознаменовался сложностями при принятии итоговой декларации. Как сообщили представители секретариата АТЭС, из-за существенных разногласий документ пришлось принять с исключением спорных пунктов, а сам текст коммюнике будет опубликован позднее. Основным камнем преткновения при подписании декларации стал вопрос реформирования Всемирной торговой организации, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

— Африканский десант — Представители 30 стран Африканского континента посетят Республику Крым в апреле 2019 года. Делегация в составе более 70 человек, включающая руководителей государств и самопровозглашенных республик, станет одной из главных на V Ялтинском международном экономическом форуме. Об этом "Известиям" сообщил сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров. Он уточнил, что на сессиях с африканскими делегатами будет обсуждаться в том числе вопрос признания статуса Крыма.

— Мир не будет прежним — Предложение президента России Владимира Путина заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, сделанное на сентябрьском Восточном экономическом форуме, побудило Токио выдвинуть встречную инициативу. В Сингапуре премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил активизировать переговоры по территориальному вопросу на основе Совместной декларации 1956 года. Очевидно, что появление этой идеи было продиктовано стремлением Токио подтвердить действенность территориальной статьи подписанного почти 62 года назад документа.

— Тренажер для "бога войны" — 19 ноября в России отмечается День ракетных войск и артиллерии. Во время Великой Отечественной за решающий вклад в победу над врагом артиллеристов называли богами войны. В последние годы эти войска получили на вооружение новые артиллерийские, противотанковые и тактические ракетные комплексы, а также системы разведки и управления, что значительно повысило их эффективность. В преддверии праздника "Известия" посетили уникальную воинскую часть — сформированный в 2018 году 631-й учебный центр боевого применения артиллерии, где готовят специалистов для Вооруженных сил и других силовых ведомств.

— Обучим по-соседски — На бюджетные места в российских вузах в нынешнем учебном году претендовали почти 2 тысячи украинских абитуриентов. Квота для граждан соседней страны на 2018/19 год была увеличена в связи с растущим на Украине интересом к российскому образованию. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе Россотрудничества. В ведомстве отметили, что одним из наиболее популярных направлений стало "Языкознание и литературоведение", а самым востребованным вузом оказался Санкт-Петербургский госуниверситет.

— Приберечь энтузиазм — В современном мире все более явным становится пробел между зрелым "аналоговым" и юным "цифровым" поколениями. Яркий пример — учителя и ученики. Последний громкий случай произошел в Комсомольске-на-Амуре, где на прошлой неделе, судя по распространенному в Сети видео, педагог с 24-летним стажем избила школьника. При этом, как рассказывали журналистам одноклассники мальчика, он сам также поднимал руку на учителей и провоцировал взрослых.

— От доллара к юаню — Постоянное ужесточение Западом санкций против России вынуждает государство снижать роль американской валюты в национальной экономике. Это позволит смягчить последствия возможного ограничения долларовых расчетов для нескольких госбанков. Такая мера содержится в новом, пока не принятом санкционном пакете США.

— Крымский букет для Азии — Российское предприятие "Массандра" стало одним из триумфаторов Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition (HKIWSC). На самом престижном в Азии международном винном конкурсе, который состоялся уже в десятый раз, продукция крымских виноделов была отмечена сразу шестью медалями. Такой результат стал рекордным для отечественной винодельни. Какие вина были отмечены жюри и почему этот конкурс входит в число важнейших для производителей спиртных напитков — в материале "Известий".

— Затерянный миф — Российские ученые доказали, что фрагменты современного шельфа Арктики формировали единое континентальное пространство как минимум дважды в истории Земли. В первый раз около миллиарда лет назад древний материк Арктида входил в состав суперконтинента Родиния. Второй раз — 250 млн лет назад — Арктида составляла часть Пангеи. Исследование проведено с помощью палеомагнитного метода, который позволяет восстанавливать палеогеографию и кинематику перемещений отдельных блоков континентальной литосферы.

— "Пришельцы" с Энцелада — Микроорганизмы, стойкие к экстремальной солености воды, нашли в сибирских озерах, условия в которых соответствуют представлениям ученых о характеристиках подледного океана на спутнике Сатурна Энцелад. Открытие ученых Курчатовского института расширяет представления о возможности существования внеземной жизни в границах Солнечной системы, что может повлиять и на направленность космических исследований.

— Буду твоими глазами — Российские инженеры создали систему мультиканальной обработки информации (СОМСИ), которая позволит слепым людям самостоятельно ориентироваться в пространстве. В основе работы устройства лежат алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания образов. С помощью гаджета слепой человек сможет узнать информацию об обстановке, предметах и расстоянии до них.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Контрольный дисконт — При продаже бизнеса в России можно рассчитывать на сумму в два-четыре раза меньше, чем в США, Европе или Китае. К такому выводу пришли эксперты Московской школы управления "Сколково" и инвестиционной группы UCP.

— Делегат номер один — Владимир Путин приедет на декабрьский съезд "Единой России". Президент хочет поддержать партию на фоне падения ее рейтингов, утверждают источники РБК. Съезд, не приуроченный к выборам, Путин посетит впервые с 2012 года.

— "Силы тигра" стали главной надеждой Дамаска — Чтобы установить в Сирии мир, России потребуется восстановить армию страны. На роль командующего претендует командир элитного подразделения генерал Хасан. Против его возвышения будут выступать проиранские силы, указывают эксперты.

— Жилет — лучше для протеста нет — Почти 300 тыс. французов приняли участие в акциях протеста против повышения налогов на автомобильное топливо. Однако Эмманюэль Макрон, несмотря на свой низкий рейтинг, не намерен отказываться от этой идеи.

— Приставов и инспекторов вооружают алгоритмами — В национальной программе "Цифровая экономика" появится положение об обучении машин применению юридических норм. Автоматизация правоприменения должна сократить издержки на судебные споры и упростить поиск и наказание нарушителей.

— Gallery и Russ Outdoor идут в одни руки — Иван Таврин, владелец "Муз ТВ", изучает возможности консолидации рынка наружной рекламы. Договорившись о покупке группы Gallery, бывший деловой партнер Алишера Усманова начал переговоры с собственниками Russ Outdoor.

— Дзюдоисты поменялись площадками с военными — РБК стали известны детали обмена землями между Минобороны и клубом дзюдо "Явара-Нева" Аркадия Ротенберга. Вместо яхт-клуба и коттеджей в Петербурге структура бизнесмена получила два участка общей площадью 10 га в Москве.

— Кредитование через половинное деление — Государство готово компенсировать до 50% ставки по льготным кредитам для ИТ-отрасли. В бюджете на следующие три года на это заложено более 12 млрд руб. Основная проблема — в обеспечении залогов для банков при выдаче таких кредитов.

— Арестант выставлен на продажу — Компанию "Северный Кузбасс" выставили на продажу на фоне корпоративного конфликта. Среди потенциальных покупателей — бизнесмены Виктор Нусенкис и Андрей Бокарев, а также владелец "Южуралзолота" Константин Струков.

— "Роснефть" подсушила биржу — "Роснефть" в одностороннем порядке прекратила торги топливом на бирже, в пятницу это привело к росту цен на бензин и дизельное топливо. РБК разобрался, чем демарш компании грозит рынку и самой "Роснефти".

— Тет-а-интернет — Голосовые помощники меняют взаимодействие компаний с клиентами и становятся эффективным средством продвижения товаров и услуг, которое уже появилось в арсенале зарубежных банков, автопроизводителей, рестораторов и ретейлеров.