МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в РФ по итогам 2018 года может превысить прогнозные 3,4% из-за курсовых колебаний, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Относительно утвержденного прогноза — риски очевидно смещены вверх (по инфляции — ред.) Не то чтобы очень сильно, но смещены. Курсовая динамика у нас развивается выше того прогноза, который был заложен в августе. Понятные причины, почему так происходит — это связано с глобальными рынками, с возможными санкциями", — сказал он.

"…Курс в той части, которая влияет на инфляцию, уже во многом сформировался. Если даже прогноз по курсу может исполниться на конец года, то это уже на инфляцию этого года сильного влияния не окажет. Поэтому инфляция будет выше, чем 3,4%, которые у нас заложены в прогноз", — добавил Орешкин.

Ранее Минэкономразвития отмечало в картине экономики за октябрь, что месячная инфляция в России в ноябре-декабре при сохранении текущего курса рубля составит 0,4-0,5%, а годовая ускорится до 3,7-3,8%.

В октябре инфляция в РФ ускорилась до 0,4% с 0,2% в сентябре, а годовом выражении – до 3,5% с 3,4%, сообщал Росстат.