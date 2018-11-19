МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал на круглом столе "Законодательное обеспечение введения государственного планирования в РФ" о запуске "Иркутской пятилетки" в 2019 году.

"Со следующего года мы приступкам к новому этапу экономической политики в регионе на основе пятилетнего государственного планирования. Девятого июля этого года моим указом создан государственный комитет по планированию социально-экономического развития Иркутской области… "Иркутская пятилетка" — это не просто красивое название, это новый и перспективный формат государственного стратегического планирования", — сказал глава Иркутской области.

По словам Левченко, в программе обозначено три вектора роста: рост экономики, рост бюджета, рост уровня жизни. Как отметил глава региона, по программе дети в школах будут получать бесплатное молоко, также планируется увеличить продолжительность жизни в регионе на пять лет.

"В 2023 году мы планируем, что средняя заработная плата составит около 60 тысяч рублей. При этом темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения будет составлять в среднем более 2%, что позволит значительно сократить долю населения с доходами меньше прожиточного минимума", — сказал глава Иркутской области.

Как отметил Левченко, в прошлом году в регионе собран рекордный урожай зерновых 871 тысяча тонн, ближайшая цель — к 2020 году выйти по объему производства на 1 миллион тонн ежегодно.