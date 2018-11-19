МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1 января 2019 года вырастет с 24,5 тысячи рублей до 26,1 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

Как пояснили в фонде, за счет средств ФСС выплачиваются четыре вида пособий, связанных с материнством, два из которых зависят от среднего заработка застрахованного лица за расчетный период. К таким пособиям относятся пособие по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Еще два пособия выплачиваются в установленном законодательством размере – это единовременное пособие при рождении ребенка и единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, отметили в ФСС.

"При наступлении страхового случая с 1 января 2019 года изменится расчетный период при исчислении пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Это буду два предшествующих года – 2017 и 2018 годы. Поскольку в расчет пособия будут браться предельные базы для начисления страховых взносов в фонд именно для этих годов (755 тысяч рублей и 815 тысяч рублей соответственно), увеличатся максимальные размеры пособий по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком", — рассказали в пресс-службе ФСС.

Отмечается, что максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января составит 301 095 рублей, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц будет составлять 26 152 рубля.

"Что касается единовременного пособия при рождении ребенка, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, то заработок, полученный в расчетном периоде, на их размер не влияет, они выплачиваются в фиксированном размере до следующей индексации размеров пособий. С 1 февраля 2018 года размер указанных пособий составляет: 16 759 рублей – единовременное пособие при рождении ребенка, 628,47 рублей – единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности", — заключили в фонде.