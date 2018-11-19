МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что почти через два с половиной года после референдума ее правительство достигло с партнерами из ЕС соглашения об условиях выхода страны из блока.

Это было в среду, и это заявление недолго оставалось важнейшим, говорится в статье Dow Jones.

Через несколько часов несколько министров правительства Мэй подали в отставку в знак протеста против проекта соглашения, в основном потому, что сочли, что в нем много уступок Евросоюзу. Теперь Мэй необходимо получить одобрение соглашения парламентом, а время уходит. В любом случае Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта.

ЧТО БУДЕТ

Евроскептики в возглавляемой Мэй Консервативной партии открыто призывают ее уйти в отставку. Но чтобы заставить ее уйти, им необходимо соблюсти сложную процедуру.

Они должны официально заявить о требовании вынесения Мэй вотума недоверия в парламенте так называемому "Комитету 1922 года", в который входят влиятельные члены Консервативной партии. Чтобы решение о голосовании было принято, необходимы заявления от 48 депутатов-консерваторов.

В пятницу британские политические СМИ муссировали тему об этом волшебном числе, предполагая, что скоро оно может быть достигнуто. Информация о том, кто уже направил такие обращения, держится в тайне, поэтому точно ничего утверждать нельзя.

СОХРАНИТ ЛИ МЭЙ СВОЙ ПОСТ?

Возможно, но не обязательно.

Это голосование будет означать вердикт большинства. В нижней палате парламента около 40 убежденных евроскептиков, которые, вероятно, проголосуют против Мэй, но всего в ней 315 консерваторов, и большинство из них поддерживают премьер-министра. Во всяком случае, пока поддерживают.

Решатся ли ее проблемы, если она победит? Нет, ничуть.

По регламенту парламента, если вотум недоверия Мэй вынесен не будет, то этот вопрос нельзя будет поднимать следующие 12 месяцев. Но до тех пор премьер-министру придется пережить множество других драматичных событий.

Следующим из них станет попытка Мэй убедить парламент принять проект соглашения о Brexit в качестве закона. Ожидается, что она предпримет ее в декабре, но точная дата пока не определена.

Большинство, которым правительство располагает в парламенте, составляет всего 13 голосов, поэтому протест 40 консерваторов-евроскептиков легко может помешать утверждению соглашения. Премьер-министру потребуется максимальная поддержка со стороны других политических сил.

Лидеры Лейбористской партии, крупнейшей из оппозиционных сил, уже заявили, что просили своих законодателей голосовать против соглашения. Так же поступили и лидеры менее крупных партий, например, Шотландской националистической партии.

Мэй надеется на умеренных консерваторов и лейбористов. Если премьер-министру удастся убедить достаточное число из них бросить вызов собственным руководителям и поддержать ее, то парламент может утвердить соглашение.

БУДЕТ ЛИ BREXIT МЯГКИМ?

Более или менее.

Соглашение еще будут должны утвердить парламенты стран ЕС, хотя это и представляется менее проблематичным.

Вероятно, рынки успокоятся, фунт стабилизируется, и приближение Дня Brexit – 29 марта 2019 года – будет относительно гладким. Но и в этом случае Великобритании предстоят годы переговоров о торговых отношениях с ЕС.

Что будет, если Мэй не удастся провести соглашение в парламенте?

По мнению лидеров ЕС, в этом случае Великобритании предстоит "Brexit без соглашения”. Это означает, что в марте страна просто выйдет из торговых и политических соглашений с блоком без каких-либо альтернатив.

Аналитики говорят, что это приведет к хаосу в экономике. Рейтинговое агентство Standard & Poor's подсчитало, что это отнимет у ВВП Великобритании потерей 130 млрд фунтов, а фунт, вероятно, будет резко падать. Сторонники Brexit считают такие предупреждения нагнетанием страха.

Политическая нестабильность может привести к отставке правительства и всеобщим выборам. Или же политики могут настоять на проведении еще одного референдума, на котором можно будет голосовать за то, чтобы страна осталась в ЕС.

В обоих случаях разумным шагом для Великобритании было бы запросить у Евросоюза отсрочку официальной даты Brexit. При этом британское правительство уже заявило, что не будет этого делать. Кроме того, ЕС не обязан удовлетворять такую просьбу.

Таким образом, пока выход Великобритании из ЕС по-прежнему назначен на 29 марта. На протяжении примерно месяца британские инвесторы смогут понять, будет ли процесс подготовки к Brexit проходить гладко, или же превратится в череду потрясений из-за политических факторов.