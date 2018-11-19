МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о минимальном и максимальном размере пособий по безработице в РФ на 2019 год, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, минимальная величина пособия по безработице для граждан, признанных безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, составляет 1500 рублей, максимальная величина пособия по безработице — 8000 рублей.

Для людей предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 рублей, максимальная — 11280 рублей.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.