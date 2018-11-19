МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2019 году вырастет с 24,5 тысяч рублей до 26,1 тысячи рублей. Его размер зависит от среднего заработка женщины за расчетный период. В расчет берутся два последних года, и с начала следующего года это будут два предыдущих – 2017 и 2018-й.

Поскольку в расчет пособия будут браться предельные базы для начисления страховых взносов в фонд именно для этих годов (755 тысяч рублей и 815 тысяч рублей соответственно), увеличатся максимальные размеры пособий, рассказали в Фонде социального страхования (ФСС).

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января тоже увеличится до 301 095 рублей. Величина единовременных пособий, выплачивающихся в фиксированном размере, меняться не будет – для этого необходимо соответствующее постановление властей.

НЕ ПОМОЖЕТ ДЕМОГРАФИИ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, данное увеличение максимальной планки пособия по уходу за ребенком не окажет существенного влияния на демографическую ситуацию. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2019 г составит 26,1 тыс руб

"В Москве, где уровень зарплат выше, чем в среднем по стране, большее число женщин может рассчитывать на получение максимального пособия по уходу, но вряд ли увеличение на 1,5 тысячи рублей для них критично", — рассуждает ведущий научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Андрей Коротаев.

Бесспорно, эта сумма – лучше, чем ничего, и, возможно, повышение будет с большим оптимизмом воспринято в регионах, где средний уровень доходов ниже, чем в столице. Однако в целом очевидно, что нынешнему масштабу демографических проблем эта мера не соответствует и реального влияния на рождаемость не окажет, полагает эксперт.

Для того, чтобы изменить сложившийся тренд на снижение рождаемости и рост смертности, необходимы меры совершенно другого масштаба. "Это должен быть уровень, к примеру, материнского капитала, который в свое время повлиял на демографические процессы весьма позитивно", — полагает Коротаев.

Основная цель данной инициативы направлена на социальную защиту малоимущих слоев населения, согласен завкафедрой Муниципального и государственного управления РЭУ им Г.В. Плеханова Руслан Абрамов.

"Логика в том, что лица, зарабатывающие выше среднего по региону, могут более-менее обеспечить содержание новорожденного, и для них "лишний рубль" хоть и не будет лишним, но не окажет значимого эффекта. А вот семьям нуждающимся он будет куда полезней, так как сумма не будет привязана к ежемесячному доходу", — полагает эксперт. Пособие на детей до трех лет увеличат в РФ до конца года

В этом прослеживается продолжение линии на социальную направленность политики в стране, что особенно актуально в период санкций и нестабильности, отметил он.

ЛИМИТ НЕ ОТМЕНЯТ

В настоящее время пособие по уходу за ребенком получают до достижения им возраста 1,5 лет. После этого государство платит лишь 50 рублей в месяц. Эта цифра не менялась с 1994 года, и весной глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что ее нужно пересмотреть.

Многие считают, что необходимо упразднить и максимальную планку пособия, чтобы не было обидно тем, кто до декрета получал зарплату значительно выше средней. Лимиты определены исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов в ФСС, определяемой для каждого года, и эксперты сомневаются, что у государства в ближайшее время найдутся средства для их роста выше этой базы.

По мнению замдиректора НИИ «Центр развития» ГУ-ВШЭ Валерия Миронова, все дело в распределении ограниченных ресурсов между целями. "Можно долго рассуждать, какая цель важнее, но средств от этого больше не станет. Есть определенные ограничения с точки зрения необходимости сохранения бюджетного профицита. В текущей ситуации динамика производства не впечатляет, поэтому налогооблагаемая база, с которой идут отчисления в ФСС, не позволяет надеяться на отмену планки", — резюмирует он.



