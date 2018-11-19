ВАШИНГТОН, 19 ноя — ПРАЙМ. Уроженец России Владлен Амчентцев попал в санкционный список США по КНДР, следует из сообщения, опубликованного на сайте министерства финансов США.

Отмечается, что Амчентцев родился в 25 января 1969 года в российском Климовске и проживает в настоящее время в Сингапуре. По данным минфина, в настоящее время Амчентцев является гражданином ЮАР.

В минфине сообщили, что Амчентцев связан с компанией Velmur Management PTE LTD и "давал консультации по тому, как обходить санкции США". Velmur Management "покупает топливо и газолин для Северной Кореи".

"Как часть наших обязательств по окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи, минфин продолжит обеспечивать выполнение и вводить санкции против всех акторов, которые пытаются помочь обманной тактике режима", — следует из заявления главы минфина Стивена Мнучина.

Ранее минюст страны сообщил о том, что администрация США подала иск на 11 миллионов долларов на две компании, в которые подозреваются в участии в отмывании средств для КНДР. Речь идет о сингапурской компании Velmur Management и китайской Dandong Zhicheng.