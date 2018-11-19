ТОКИО, 19 ноя — ПРАЙМ. Объем торговли между Россией и Японией за первые восемь месяцев нынешнего года вырос почти на 20%, однако потенциал взаимодействия двух стран пока реализован не в полной мере, заявил в понедельник посол РФ в Токио Михаил Галузин на совместном заседании российско-японского и японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству.

"По итогам восьми месяцев текущего года налицо восстановительный рост объемов российско-японской торговли по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года. По данным ФТС России, объем товарооборота вырос на 19,3%", — отметил Галузин. По его словам, показатель российского экспорта составил 9,5 миллиарда долларов (+23,2%), импорт – 6,4 миллиарда долларов (+13,9%).

Галузин отметил рот поставок из России в Японию не только по традиционным позициям двусторонней торговли, таким как полезные ископаемые и углеводородные ресурсы, но и по несырьевой номенклатуре товаров — продовольствие, сельскохозяйственное и кожевенное сырье, текстиль, жемчуг, драгоценные камни и металлы.

"Видим в этом положительные признаки диверсификации сфер делового сотрудничества", — сказал посол.

Вместе с тем, отметил он, потенциал взаимодействия России и Японии пока используется явно не в полной мере. "Сложно назвать удовлетворительными показатели инвестиционного взаимодействия", — констатировал, в частности, посол.

По линии правительств двух стран, как отметил Галузин, следует обеспечить условия, необходимые для воплощения в жизнь совместных проектов в перспективных для стран областях — искусственный интеллект, блокчейн, суперкомпьютеры, биотехнологии, самоуправляемый транспорт. Также, по его словам, нужно сообща устранять препятствия для их реализации: необходимо облегчение таможенных и визовых барьеров, внедрение единых стандартов, сертификация.