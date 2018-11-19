МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Предлагаемая КПРФ госмонополия на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции нарушает рыночные принципы развития экономики, считает замглавы экономического комитета Совфеда Вячеслав Тимченко.

Ранее группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым вновь внесла в Госдуму законопроект о введении с 2020 года госмонополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, в которой он используется. Ранее аналогичную инициативу компартии нижняя палата парламента не поддержала.

"Введение госмонополии — это бессмысленно, это нарушает рыночные принципы развития экономики", — сказал Тимченко РИА Новости в понедельник.

Он отметил, что Россия ушла от системы госмонополий в экономической сфере, есть компании с госучастием, госкорпорации.

"В сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции есть контролирующий орган — ФАС, Минэкономразвития вырабатывает меры по стимулированию развития отрасли, Роспотребнадзор следит за качеством продукции. Все предусмотрено", — заключил сенатор.