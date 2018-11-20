МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении два законопроекта о переименовании Внешэкономбанка в госкорпорацию "ВЭБ.РФ", уточнении ее функций и предоставлении ей утвержденного капитала.

Госкорпорация теперь будет координировать деятельность институтов развития, участвовать в их управлении, формировать процедуры совместной работы над проектами. Поскольку Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, предлагается изменить его наименование на "Госкорпорация "Национальный институт развития "ВЭБ.РФ". При этом ее уставный капитал должен быть не менее 70 миллиардов рублей.

В целях установления возможности финансирования госкорпорацией долгосрочных проектов допускается размещение на депозитах в ней средств федерального бюджета на срок до 5 лет. "ВЭБ.РФ" предоставляется возможность использовать механизм утвержденного капитала, при котором деньги предоставляются по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Предварительно идет речь о сумме до 300 миллиардов рублей утвержденного капитала для того, чтобы сформировать на 3 триллиона портфель Внешэкономбанка, пояснял ранее замминистра финансов РФ Андрей Иванов.

Эти средства могут использоваться только для новых проектов, которые отберет Внешэкономбанк, если потребуется досоздание резервов. И если эти резервы будут приближать норматив достаточности капитала к параметрам 10% + 1 п.п., тогда какая-то часть этих средств будет направлена на докапитализацию Внешэкономбанка, говорил замминистра.

Таким образом, госкорпорация не будет докапитализироваться напрямую, как раньше — путем получения денег из бюджета одномоментно, а станет получать их по необходимости. Это позволит ВЭБу всегда соблюдать норматив достаточности капитала, заявлял ранее его глава Игорь Шувалов: в случае риска "не вписаться" в норматив ВЭБ сможет запросить у Минфина дополнительные деньги в рамках утвержденного капитала. Механизм утвержденного капитала помимо ВЭба также смогут использовать РЭЦ и "Корпорация МСП". В проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы на эти цели для них в совокупности ежегодно резервируется 1 триллион рублей.