МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Минтранс РФ в федеральных авиационных правилах должен исключить возможность двойного толкования пунктов, касающихся ручной клади, считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

Апелляция авиакомпании "Победа" в Верховном суде по вопросу ручной клади будет рассмотрена во вторник. Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России в августе отклонила иск авиакомпании к Минтрансу и не стала изымать из Федеральных авиационных правил перечень вещей, которые пассажир может бесплатно брать с собой в самолет сверх установленной нормы ручной клади.

Новые правила провоза ручной клади в самолете вступили в силу в ноябре прошлого года. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир имеет право взять с собой ряд вещей, в том числе дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы, верхнюю одежду.

"Проблема нынешних федеральных авиационных правил в том, что они допускают разночтения в толкованиях. Говоря о нормах провоза ручной клади, нужно оперировать только физически измеряемыми параметрами. Мы можем измерить длину, мы можем взвесить, и можем посчитать количество штук. А вот проверять, является ли этот пакет пакетом из duty free, или является ли эта безразмерная вещь дамской сумочкой — это задача, которая сложно реализуется, потому что она выходит за рамки компетенции хендлинговой компании", — сказал РИА Новости Пантелеев.

По его словам, ситуация, когда "Победе" пришлось на сайте писать, что такое портфель — это не та история, которую должны допускать федеральные авиационные правила. "Поэтому главная претензия к Минтрансу — в том, что он опирается на параметры, которые требуют дополнительных пояснений и трактований… С этой точки зрения, если у нас нигде в документации не написано про длину, ширину и высоту, то формально к "Победе" придраться сложно", — добавил эксперт.

"Победа" решила оспорить правила перевозки ручной клади, так как, по мнению перевозчика, они не учитывают вместимость багажных полок самолета. Как отмечал гендиректор лоукостера Андрей Калмыков, из-за того, что на рейсах "Победы" практически всегда 100%-ная загрузка, пассажиры могут брать с собой на борт только рассчитанную норму багажа (36*30*27 см). Сверх этих размеров ничего больше разместить в салоне невозможно, говорил Калмыков. При этом "Победа" не требовала изъятия из перечня кресел-колясок, роллаторов, ходунков, костылей, детских люлек.