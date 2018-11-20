МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Неработающие долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО) по итогам третьего квартала текущего года составили 35,4 миллиарда рублей, доля таких займов в портфеле МФО выросла на 3,5 процентного пункта — до 40,3%, следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Портфель дефолтной задолженности (просрочка свыше 90 дней) в третьем квартале 2018 года составил 2,9 миллиона единиц на общую сумму 35,4 миллиарда рублей. Таким образом, доля так называемых неработающих займов (non-performing loans, NPL) составляет рекордные 40,3% от числа займов в кредитном портфеле", — указывают эксперты, добавляя, что с начала 2018 года этот показатель вырос на 3,5 процентного пункта.

При этом доля "плохих" кредитов в рублях также растет. По итогам третьего квартала 2018 года она составила 31,7%, что на 0,3 процентного пункта выше, чем в начале года. Аналитики отметили, что в просрочку более 90 дней уходят небольшие суммы, в основном, займы до зарплаты, указывают аналитики.

По данным "Эквифакса", объем выданных в третьем квартале 2018 года займов в микрофинансовых компаниях составил 44,9 миллиарда рублей, что является историческим максимумом, а динамика роста этого показателя остается на очень высоком уровне: по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем в денежном выражении вырос в 1,4 раза. В то же время эксперты ожидают, что в четвертом квартале объем выдач микрозаймов обновит рекорд и составит 50 миллиардов рублей.

При этом количество выданных займов практически не изменилось по сравнению с данными второго квартала и составило 3,2 миллиона единиц. Число активных займов на одного клиента в третьем квартале 2018 года остается стабильным: 1 контракт – 39,6%, 2 контракта – 21,9%, 3 контракта – 14,3%, 4 контракта – 9%, 5 и более контрактов – 15,3%. Средняя сумма, которую получали клиенты в МФО в третьем квартале 2018 года составила 13,9 тысячи рублей против 12,9 тысячи рублей годом ранее.

Результатом увеличения объема выдач явился существенный рост кредитного портфеля МФО, который в третьем квартале 2018 года составил 112 миллиардов рублей, что в полтора раза больше прошлогоднего результата.