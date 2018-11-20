МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Финансовые рынки и экономика России в 2018 году оказались более устойчивыми к колебаниям цен на нефть, в том числе благодаря бюджетному правилу, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Мы видим, что в этом году рынки оказались более устойчивыми, экономика оказалась более устойчивой к колебаниям цен на нефть. Это, безусловно, связано с бюджетным правилом", — сказала она, выступая на Финансовом форуме России, организованном газетой "Ведомости".

Юдаева отметила, что именно бюджетное правило помогает экономике меньше реагировать на внешние шоки. "Почему? Бюджет — это не вся экономика, но существенная часть экономики. Если существенная часть экономики не реагирует на шоки, то это, конечно, стабилизирующим образом влияет на всю остальную экономику. И это мы наблюдаем в этом году", — заключила первый зампред регулятора.

С этого года в России действует новое бюджетное правило, которое не позволяет направлять на расходы дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти при цене выше установленной цены отсечения. В текущем году это 40 долларов за баррель.

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