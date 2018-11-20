МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве президента машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Михаила Болотина, возбужденному по заявлению проходящего санацию Бинбанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд во вторник привлек к делу в качестве третьих лиц ООО "Агродом", заемщика по кредиту Бинбанка, и ООО "Литейное производство". Они также стали сторонами мирового соглашения. По его условиям, "Литейное производство" обязалось перечислить банку 25 миллионов рублей в течение трех рабочих дней. В случае исполнения этого обязательства Болотин освобождается от своих обязательств перед Бинбанком на оставшуюся сумму в 237 миллионов рублей.

"Вопросы задолженности урегулированы, все претензии со стороны банка к Болотину Михаилу Григорьевичу сняты", — прокомментировал РИА Новости по окончании заседания завершение дела о банкротстве Георгий Чурилов, представлявший в суде интересы Болотина.

На предыдущем заседании в октябре представитель Болотина говорил, что стороны находятся "на финишной стадии переговорного процесса, по Болотину условия согласовали". По его словам, продолжались переговоры по включению в мировое соглашение второго поручителя ООО "Агродом" — Альберта Бакова, гендиректора КТЗ, которого столичный арбитраж 4 сентября уже признал банкротом по требованию Бинбанка.

Арбитраж Москвы в сентябре отклонил ходатайства Болотина о привлечении к делу в качестве третьих лиц основного должника по обязательствам перед Бинбанком — компании "Агродом" и Бакова. Тогда же суд удовлетворил ходатайство банка об увеличении суммы требований к Болотину с 78 миллионов до более 263 миллионов рублей.

Арбитражный суд Чувашии в ноябре 2017 года по заявлению Внешэкономбанка ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБом в размере более 68,5 миллиарда рублей. Глава ВЭБа Игорь Шувалов в августе сообщил, что наблюдательный совет госкорпорации принял решение передать долг КТЗ "Ростеху" на рыночных условиях, после чего тот передаст частному инвестору гражданские активы КТЗ, а военным подразделением будет заниматься самостоятельно.