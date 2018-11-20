МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в РФ по итогам текущего года будет в прогнозном диапазоне 3,8-4,2%, ориентироваться нужно на середину диапазона, заявил глава департамента ЦБ Александр Морозов в кулуарах Финансового форума России, организованного газетой "Ведомости".

"Прогноз остается от 3,8 до 4,2%…. Давайте ориентироваться на середину (диапазона — ред.)", — сказал он журналистам.

Морозов отметил, что за последнюю неделю рост цен ускорился и в настоящее время годовая инфляция составляет 3,7%.

Банк России прогнозирует инфляцию в РФ в 2018 году на уровне 3,8-4,2%. Целевое значение ЦБ по инфляции в РФ составляет 4%. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин ранее сообщал, что регулятор ожидает инфляцию в РФ по итогам 2018 года в нижней половине диапазона 3,8-4,2%.

По данным Росстата, в октябре инфляция в РФ ускорилась до 0,4% с 0,2% в сентябре, а годовом выражении — до 3,5% с 3,4%.