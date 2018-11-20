БРЮССЕЛЬ, 20 ноя — ПРАЙМ. Обновленный проект бюджета Италии не развеивает опасений за бюджетную стратегию страны, говорится в Twitter главы Еврогруппы Марио Сентено.

"Пересмотренный бюджетный план… не развеял опасения относительно бюджетной стратегии Италии", — считает он.

Еврокомиссия должна представить свою оценку проектов бюджетов стран еврозоны на 2019 год, включая Италию, 21 ноября.

Оценка Еврокомиссией бюджетов в рамках так называемого "Европейского семестра" стартовала в середине октября. Если бюджетный план страны отклоняется от требований Пакта стабильности и роста ЕС, который, в частности, лимитирует размер госдолга и дефицита, в отношении неё может быть введена процедура принудительной корректировки этих показателей.

Правительство Италии ранее в ноябре направило Еврокомиссии обновленный проект государственного бюджета на 2019 год из-за того, что в октябре ЕК отклонила первоначальную версию документа. При этом глава минэкономразвития Италии Луиджи Ди Майо заявил, что все основные параметры проекта, в том числе темпы роста ВВП и размер дефицита бюджета, изменены не будут.

Как заявил в интервью итальянской газете Il Sole 24 Ore заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис, проект государственного бюджета Италии на 2019 год значительно отклоняется от установленных в Евросоюзе бюджетных правил, а также противоречит обязательствам, которые итальянское правительство взяло на себя ранее.