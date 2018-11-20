МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В Госдуме предложили штрафовать неработающих россиян за отказ платить страховые взносы в социальные фонды. Такое предложение содержится в законопроекте "О внесении изменений в статью 23, статью 419 и статью 425 НК РФ, в части расширения перечня плательщиков страховых взносов и расчета тарифа страховых взносов для отдельных категорий плательщиков", пишет "Российская газета".

На сегодняшний день за работающих граждан взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования уплачивает работодатель. В совокупности они составляют около 30% зарплаты работника.

При этом, по оценке законодателей, примерно пятая часть трудоспособных россиян официальной работы не имеет. Многие из них являются самозанятыми, то есть, по сути, работают на себя. Взносы они не платят, зато соцгарантиии получают в полном объеме.

Таким гражданам предлагается платить в фонды самостоятельно, исходя из минимального размера оплаты труда. По предварительным оценкам, это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 млрд рублей. Согласно законопроекту, при отказе от выплат они получат штраф. Новация не будет распространяться на получателей пособия по безработице и иждивенцев.

НАЛОГ НА ЛАПТИ

По мнению экспертов, причиной появления новации является банальная попытка собрать побольше денег в бюджет. Государство не получает привычных прибылей от нефте- и газоторговли, поэтому ищет альтернативные источники доходов в лице граждан, полагает юрист компании Urvista Глеб Подъяблонский. "Вспомним, что на Руси при Петре Первом были налоги на лапти и дым, так что нынешние предложения еще гуманные", — отметил он.

Тема взыскания взносов в фонды с неработающих уже поднималась, но ничем не закончилась, напомнил ведущий аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Кирилл Кононов. Так, в свое время обсуждалась возможность лишить неработающих и самозанятых бесплатных полисов ОМС, однако заглохла ввиду явной неконституционности. Теперь речь идет о том, что платить за них будут не регионы, как сейчас, а федеральный бюджет.

"С точки зрения социальной справедливости, возможно, был бы смысл в подобных новациях, поскольку пока та же пенсионная система работает по принципу перераспределения, и все трудоспособные граждане поддерживают сегодняшних пенсионеров. Однако не очень понятно, как их воплощать – наверняка возникнут трудности на уровне компаний или физлиц", — считает он.

Бесспорно, проблема, связанная с серой и черной занятостью, рождает дефицит бюджетов. Но, по мнению эксперта, выводить самозанятых из тени лучше путем предоставления им определенных льгот. Ведь они не регистрируются из-за того, что это невыгодно, и введение дополнительного обременения делает их обеление еще менее выгодным.

НЕУДАЧНАЯ ИДЕЯ

Возможность граждан уклоняться от выплат зависит от того, насколько жестко государство станет их взыскивать, считают эксперты. "С одной стороны, власти делают все, чтобы вытеснить нас в цифровой денежный оборот, с другой – усиливают контроль как за бизнесом, так и за частными лицами настолько, что все поневоле задумываются о том, чтобы вернуться в кэш", — отметил Подъяблонский.

При этом число безработных растет. Совсем недавно Сбербанк сообщил, что сократил около 70% менеджеров среднего звена, заменив их искусственным интеллектом. И таких случаев, по мнению эксперта, будет все больше. Получается, что дешевая рабочая сила вытесняется, а искать этим людям новое применение никто не намерен.

По его словам, добиться выплат штрафа в случае внедрения идеи в жизнь поможет лишь тотальный контроль и применение жестких мер, вроде отъема единственного жилья за неуплату. Как только задолженность превысит определенную планку, человека могут сделать бомжом. Подобные случаи уже есть, остается сделать их массовым явлением.

В текущей формулировке введение налога фактически приведёт к тому, что в той или иной форме налогами "на труд" будут обложены все трудоспособные граждане. И это аналогично введению некоего аналога "налога на жизнь", отметил эксперт.

Поэтому необходимые реформы лучше проводить другими методами. Если цель – повысить доходы государства, то лучше делать это через существующие налоги, если важно обелить рынок труда и улучшить экономику, то опять-таки стоит обойтись без введения новых требований к микробизнесу. Если же речь идет о сборе информации о самозанятых, то с этим опять-таки лучше справляются соцопросы, которыми пользуется Росстат, заключил он.