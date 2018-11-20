МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4% в годовом выражении после снижения в августе и сентябре, следует из оперативного доклада Росстата.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,4%, в январе-октябре 2018 года — на 1,6%", — говорится в докладе.

При этом Росстат скорректировал данные за сентябрь, ухудшив оценку падения до 2,5%. Августовская оценка осталась на прежнем уровне – падение на 0,9%. В 2018 году реальные располагаемые доходы падали также в январе текущего года — снижение показателя составило тогда 6,8% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2018 года, по оценке, составила 42 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,1%, в январе-октябре 2018 года — на 10,4%, говорится в докладе.

Рост реальной заработной платы в октябре составил 4,4% в годовом выражении, за январь-октябрь – 7,6%. Росстат ухудшил оценку роста этого показателя за сентябрь в годовом выражении до 4,9% с 7,2%.