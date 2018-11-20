МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. ВВП РФ за январь-сентябрь 2018 года, по предварительной оценке Росстата, вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в оперативном докладе статистического ведомства.

За девять месяцев 2017 года рост ВВП составлял 1,8%.

На прошлой неделе Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП России в третьем квартале текущего года в годовом выражении на уровне 1,8%, которая оказалась хуже оценки Минэкономразвития в 2,2%.

Текущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП по итогам 2018 года составляет 1,8%.