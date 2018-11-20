МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в РФ в октябре увеличился на 0,2 процентного пункта по сравнению с сентябрем и составил 4,7%, следует из оперативного доклада Росстата. Рост безработицы зафиксирован впервые с января текущего года.

"В октябре 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе.

При этом в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 0,6 миллиона человек, в том числе 0,5 миллиона человек получали пособие по безработице.

Согласно данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в РФ в октябре составила 76,1 миллиона человек, или 52% общей численности населения страны.

В январе 2018 года безработица в России выросла до 5,2% с 5,1% в декабре 2017 года. Затем в течение этого года уровень безработицы снижался либо оставался неизменным.