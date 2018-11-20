МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП России в годовом выражении в октябре ускорился до 2,5% с 1,1% в сентябре, говорится в докладе "Картина деловой активности" за ноябрь текущего года, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"По оценке Минэкономразвития России, в октябре рост ВВП ускорился до 2,5% год к году с 1,1% год к году в сентябре", — говорится в материалах министерства.

По данным министерства, увеличение темпов роста ВВП в октябре по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено "в первую очередь разворотом годовой динамики производства в сельском хозяйстве, которое показало рост на 11,9% год к году после спада на 6% в сентябре и на 11,3% год к году в августе". В документе отмечается, что вклад в улучшение динамики ВВП в октябре также внесло ускорение роста промышленного производства и объема строительных работ.

"Вместе с тем продолжилось замедление роста розничного товарооборота", — отмечает министерство.

По предварительным данным Росстата, вышедшим во вторник, ВВП РФ за январь-сентябрь 2018 года вырос на 1,5% в годовом выражении. За девять месяцев 2017 года рост ВВП составлял 1,8%.

На прошлой неделе Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП России в третьем квартале текущего года в годовом выражении на уровне 1,8%, которая оказалась хуже оценки Минэкономразвития в 2,2%.

Текущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП по итогам 2018 года составляет 1,8%.