МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Во вторник вышел оперативный доклад Росстата, неоднозначно характеризующий состояние российской экономики. Ряд данных на первый взгляд могут свидетельствовать о некотором оживлении. Так, инвестиции в РФ за 9 месяцев 2018 года выросли на 4,1% в годовом выражении и составили в номинальном выражении 10,2 трлн рублей.

Инвестиции в основной капитал в первом полугодии увеличились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 5,961 трлн рублей. Во втором квартале инвестиции повысились на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года, в первом квартале — на 3,6%.

Кроме этого, статистическое ведомство отмечает резкое ускорение роста цен промпроизводителей до 3,3% в октябре с 1,3% в сентябре, что в нормальной экономической ситуации свидетельствует о росте производства в ответ на увеличение спроса. Основной рост пришелся на добывающие производства, а в обработке сильнее прочих подорожали отдельные виды нефтепродуктов и химическая продукция.

Рост в октябре возобновило и сельское хозяйство – почти на 12% в годовом выражении после двух месяцев падения в августе и сентябре.

Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4% после двух месяцев снижения. При этом Росстат скорректировал данные за сентябрь, ухудшив оценку падения до 2,5%. Августовская оценка осталась на прежнем уровне – падение на 0,9%.

К негативным данным, обнародованным статистическим ведомством, следует отнести рост безработицы в октябре до 4,7% впервые с января. Зафиксировано также замедление роста оборота ритейла в октябре до 1,9% с 2,2% в сентябре.

В целом рост ВВП за девять месяцев, по предварительной оценке Росстата, составил 1,5%. При этом по данным Минэкономразвития, в октябре показатель ускорился до 2,5% с 1,1% в сентябре. Ведомство связывает это с позитивной динамикой в сельском хозяйстве, ускорением роста промышленного производства и объема строительных работ. ВВП России за девять месяцев 2018 года вырос на 1,5%

ПОВОД ДЛЯ ПЕССИМИЗМА

Однако эксперты, опрошенные "Прайм", охарактеризовали данные в целом пессимистично. "Информация, представленная сегодня Росстатом, в рамках наших ожиданий и преимущественно сигнализирует о негативных тенденциях", — указал аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук.

По его словам, рост инвестиций в основной капитал объясняется увеличением капитальных затрат ведущих российских компаний, прежде всего сырьевых, которые во главе с "Газпромом" и "Новатэком" активно развивают крупные проекты. Но отдача от них будет не ранее второго полугодия 2019. "Резкий рост цен производителей является негативным, так как прирост с начала года более чем на 14% в разы опережает темпы инфляции и не способствует увеличению спроса", — сказал он.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович также считает озвученный Росстатом существенный рост инвестиционной активности странным. "Многие показатели свидетельствуют о том, что отечественный инвестиционный спрос находится под давлением. Так, по данным статистики, в первом полугодии валовое накопление капитала в РФ показало масштабный спад – на 3,8% год к году (с учетом изменения запасов материальных оборотных средств), а валовое накопление основного капитала прибавило всего 1% год к году ", — отметил он. Реальные доходы россиян в октябре выросли на 1,4% после двух месяцев снижения

Аналогичные негативные сигналы исходят и от данных прямых иностранных инвестиций в РФ, которые в 3 квартале этого года снизились на 6 млрд долларов. Данные о динамике импорта товаров также показывают снижение объемов с конца лета — в сентябре импорт товаров снизился на 1,1% год к году.

Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что масштабная девальвация курса национальной валюты с учетом активизации инфляционных процессов оказывает давление на производителей. Рост цен производителей объясняется тем, что они вынуждены повышать цены в условиях слабого рубля, однако расплачиваться приходится отсутствием спроса со стороны потребителей на 20-30% от объемов готовой продукции, уточнил Покатович.

Позитивным эксперты считают рост реальных располагаемых доходов, которые увеличились после двух месяцев снижения, несмотря на рост потребительских цен. Но и этот позитив носит условный характер, полагает глава департамента управления активами General Invest Денис Горев. "В данном случае речь может идти о низкой базе – реальные доходы населения снижались последние годы, поэтому возможны небольшие отскоки. Однако при росте инфляции ситуация вернется в нормальное для России последних лет состояние", — считает он.

Покатович напомнил о замедлении роста номинальной заработной платы, которое зафиксировал Росстат. Этот показатель, формируемый как повышением МРОТ, так и сохранением импульса роста в бюджетной сфере вкупе с отсутствием резких инфляционных всплесков оказывают определяющее влияние на выход реальных располагаемых доходов в зону роста.

ЛУЧШЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ

Позитива не ожидается и по итогам года – эксперты уверены, что говорить об оживлении экономики пока рано. Один из основных драйверов роста в виде потребительских расходов, по нашим оценкам, испытывает масштабное давление как со стороны внешних, так и внутренних факторов, указал аналитик "БКС Премьер". Производители РФ в октябре повысили цены на ряд нефтепродуктов более чем на 10%

"Давление на спрос усиливается потребительскими ожиданиями – люди готовятся экономить. По нашим оценкам, уже в начале следующего года реальным располагаемым доходам населения будет весьма сложно демонстрировать динамику роста отличную от околонулевой", — прогнозирует он.

Если спад в ритейле прогнозировался давно в силу снижения потребительской активности и высокой конкуренции между сетями, то увеличение безработицы на 0,2% является более неожиданным, рассуждает Кравчук. Это первый прирост с февраля 2018 года и умеренно негативный сигнал для экономики. Уровень безработицы все еще продолжает оставаться на рекордно низких значениях, но тенденция, видимо, будет меняться в силу фундаментальных причин, добавил эксперт.

По его оценке, положительным итогом стоит считать сохранение темпов инфляции в рамках таргета ЦБ РФ — 4%, а также текущие темпы роста ВВП. Уровень безработицы также не превысит 4.9%, по нашим прогнозам, что позитивно. При этом перспективы 2019 года пока туманны, что подтверждают, в том числе, оценки МВФ.



