БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 20 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная налоговая служба подготовила законопроект, которым предлагает отменить декларацию по транспортному и земельному налогам для юридических лиц, сообщил глава службы Михаил Мишустин.

"На сегодняшний день мы предлагаем отменить декларацию по транспортному налогу и по земельному налогу для юридических лиц. Соответствующий законопроект обсужден с Анатолием Германовичем Силуановым, мы будем его предлагать, и надеемся, что вы его поддержите и подпишете", — сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.