МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная налоговая служба (ФНС) за 10 месяцев 2018 года увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% — до 15,6 триллиона рублей, заявил глава ФНС Михаил Мишустин.

"За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет РФ поступило 15,6 триллиона рублей, это на 22,9% выше соответствующего периода предыдущего года", — сказал Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что этот показатель не учитывает рост основных ставок налогов. "К концу года мы ожидаем плюс четыре триллиона рублей", — отметил Мишустин.