МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Падение нефтяных цен уже превысило 7% во вторник вечером, при этом стоимость Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 14 февраля, потеряв уже почти 5 долларов с уровня прошлого закрытия, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.25 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 7,29% — до 61,92 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 7,53%, до 52,89 доллара за баррель.

Как прокомментировал РИА Новости текущую динамику директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, цены падают в связи с опасениями, что на рынке нефти в следующем году будет избыток предложения.

Эксперт считает, что причинами послужат рост добычи сланцевой нефти и то, что ОПЕК+ не сможет договориться о дальнейшем снижении добычи, чтобы сбалансировать рынок. При этом в ближайшее время котировки будут зависеть от решения, которое примет ОПЕК+ в начале декабря, отмечает аналитик.