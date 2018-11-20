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МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Падение нефтяных цен составило 7% во вторник вечером, при этом стоимость Brent опустилась ниже 62 долларов за баррель впервые с 14 февраля, потеряв уже почти 5 долларов с уровня прошлого закрытия, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.43 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 6,77% — до 62,27 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 6,82%, до 53,3 доллара за баррель.

Как прокомментировал РИА Новости текущую динамику директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, цены падают в связи с опасениями, что на рынке нефти в следующем году будет избыток предложения.

Эксперт считает, что причинами послужат рост добычи сланцевой нефти и то, что ОПЕК+ не сможет договориться о дальнейшем снижении добычи, чтобы сбалансировать рынок. При этом в ближайшее время котировки будут зависеть от решения, которое примет ОПЕК+ в начале декабря, отмечает аналитик.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%.

Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка предложения на рынке в 2019 году.