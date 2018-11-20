МОСКВА, 20 ноя /ПРАЙМ/. Количество зарегистрированных на Московской бирже индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по состоянию на 20 ноября превысило 500 тысяч, сообщает торговая площадка.

"Количество зарегистрированных на Московской бирже индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по состоянию на 20 ноября 2018 года достигло 502 тысяч (на конец 2017 года — 302 тысячи, 2016 — 195,2 тысячи, 2015 — 88,9 тысячи)", — говорится в сообщении. Более 55% счетов, или 279 тысяч, открыты новыми частными инвесторами, которые никогда не имели брокерских счетов.

Всего с начала 2015 года на рынок пришло около 1 миллиона новых частных инвесторов — на сегодняшний день зарегистрировано 2,6 миллиона счетов физических лиц, отмечает биржа. Из этого числа 524 тысячи совершили хотя бы одну сделку на фондовом рынке в течение этого года.

Наибольшей популярностью среди инвестиций в ценные бумаги посредством ИИС пользуются акции, доля которых в портфелях ИИС на конец октября 2018 года составила 50%. На государственные облигации приходится 27,4%, на корпоративные облигации — 19,4% и на биржевые фонды — 3,2%.

Наибольшее количество ИИС открыто клиентами Сбербанка (241 тысяча счетов), БКС (58 тысяч счетов), "Финама" (54 тысячи счетов). Лидерами по количеству ИИС среди управляющих компаний являются УК "Сбербанк управление активами" (47 тысяч счетов), УК "Альфа-Капитал" (12 тысяч счетов) и УК "Открытие" (около 11 тысяч счетов). На настоящий момент ИИС открыты в 138 компаниях.

С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды. Помимо получаемого в результате инвестиций дохода, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвествычетов по НДФЛ: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).