МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Госдума в среду рассмотрит в третьем чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы, а также законопроект об изменении параметров бюджета РФ на 2018 год.

Доходы бюджета РФ в 2019 году устанавливаются на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. Бюджет сформирован исходя из прогноза ВВП 105,82 триллиона рублей, инфляции — не выше 4,3%. В следующие два года предполагается постепенный рост как доходов бюджета, так и расходов, причем профицит будет сокращаться.

На 2020 год доходы закладываются в объеме 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона рублей, профицит — 1,224 триллиона рублей (1,1% ВВП). В 2021 году ожидаются доходы в 20,978 триллиона рублей, расходы в 20,026 триллиона рублей и, соответственно, профицит в 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП). ВВП на эти годы прогнозируется в объеме 110,732 триллиона рублей и 118,409 триллиона рублей, инфляция — не выше 3,8% и 4%.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы пойдут в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния. В 2019 году дополнительными будут считаться доходы от цены нефти Urals свыше 41,6 доллара за баррель, они ожидаются в 3,369 триллиона рублей. Прогноз на 2020 год составляет 2,777 триллиона рублей (от нефти дороже 42,4 доллара), на 2021 год — 2,632 триллиона рублей (от нефти дороже 43,3 доллара). В результате ожидается рост ФНБ за трехлетку с 3,8 до 11,4 триллиона рублей, или с 3,8% до 12% ВВП.

Изменения в бюджет 2018 года увеличивают его доходы на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей — до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей (18,7% ВВП) при росте нефтегазовых доходов на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей, ненефтегазовых — на 292,5 миллиарда рублей. Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей (16,6% ВВП).

Профицит бюджета составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП, что обусловлено ростом нефтегазовых доходов. Помимо увеличения расходов законопроектом перераспределяются средства от сложившейся экономии по отдельным направлениям в объеме 131,7 миллиарда рублей. Дополнительные доходы и сэкономленные деньги распределяются по отдельным направлениям.