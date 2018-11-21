МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Госдума в среду рассмотрит основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2019-2021 годы, которые представит председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В основных направлениях отмечается, что целью ДКП является поддержание годовой инфляции вблизи 4% постоянно. При этом ЦБ допускает возможность небольших колебаний инфляции вокруг этого значения. Решения по денежно-кредитной политике принимаются Банком России на основе макроэкономического прогноза.

Центробанк рассматривает три сценария среднесрочного прогноза развития экономики. Базовый сценарий и сценарий с неизменными ценами на нефть различаются в части внешних условий для российской экономики, так как с ними на среднесрочном горизонте связана наиболее высокая неопределенность. В рисковом сценарии заложено ухудшение внешних условий.

В базовом сценарии цена на нефть снизится с текущего уровня до 63 долларов в 2019 году и 55 долларов за баррель в 2020–2021 годах. Во втором сценарии развитие экономики рассматривается при цене за баррель нефти выше 75 долларов, а при рисковом сценарии ЦБ РФ видит снижение цены до 35 долларов за баррель.

По оценкам Банка России, вклад налогового маневра в годовую инфляцию в 2019 году составит около 0,1 процентного пункта в базовом сценарии и порядка 0,3 процентного пункта в сценарии с неизменными ценами на нефть. В 2020 году в базовом сценарии на фоне снижения мировых цен энергоносителей он может выйти в отрицательную область, а в сценарии с неизменными ценами на нефть будет небольшим положительным. В 2021 году в условиях отсутствия значимых колебаний цен на нефть вклад в годовую инфляцию в обоих сценариях составит около 0,2 процентного пункта и будет определяться преимущественно заложенным в проектировки Минфина России изменением параметров налогового маневра.