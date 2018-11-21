МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Госдума в среду рассмотрит в третьем чтении пакет из двух законопроектов о переименовании Внешэкономбанка в госкорпорацию "ВЭБ.РФ", уточнении ее функций и предоставлении ей утвержденного капитала.

Госкорпорация теперь будет координировать деятельность институтов развития, участвовать в их управлении, формировать процедуры совместной работы над проектами. Поскольку Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, предлагается изменить его наименование на "Госкорпорация "Национальный институт развития "ВЭБ.РФ". При этом допускается передача в собственность РФ 100% акций Российского экспортного центра (РЭЦ).

Уставный капитал "ВЭБ.РФ" должен быть не менее 70 миллиардов рублей, и состоять из сформированной части и части, подлежащей формированию за счет последующих дополнительных имущественных взносов РФ, совместно составляющих размер утвержденного капитала. В целях финансирования долгосрочных проектов допускается размещение на депозитах в госкорпорации средств федерального бюджета на срок до 5 лет.

"ВЭБ.РФ" сможет использовать механизм утвержденного капитала, при котором деньги предоставляются по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Предварительно идет речь о сумме до 300 миллиардов рублей утвержденного капитала для того, чтобы сформировать кредитный портфель на 3 триллиона рублей, пояснял ранее замминистра финансов РФ Андрей Иванов.

Эти средства могут использоваться только для новых проектов, которые отберет Внешэкономбанк, если потребуется досоздание резервов. И если эти резервы будут приближать норматив достаточности капитала к параметрам 10% + 1 п.п., тогда какая-то часть этих средств будет направлена на докапитализацию Внешэкономбанка. Таким образом, госкорпорация не будет докапитализироваться напрямую, как раньше — путем получения денег из бюджета одномоментно, а станет получать их по необходимости.

Это позволит ВЭБу всегда соблюдать норматив достаточности капитала, заявлял ранее его глава Игорь Шувалов: в случае риска "не вписаться" в норматив ВЭБ сможет запросить у Минфина дополнительные деньги в рамках утвержденного капитала. Механизм утвержденного капитала помимо ВЭба также смогут использовать РЭЦ и "Корпорация МСП". При этом решения об утвержденном размере уставного капитала будут являться основанием для внесения в сводную бюджетную роспись, то есть без внесения изменений в закон о бюджете РФ.