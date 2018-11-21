МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Давления на бизнес со стороны налоговых органов в России не существует: ФНС проверяет менее 11 тысяч юридических лиц, одной тысячи индивидуальных предпринимателей и около 300 физических лиц в год, заявил глава налогового ведомства Михаил Мишустин.

"Вы знаете статистику проверок физлиц? 300 проверок за год на всю страну, на 76 миллионов трудоспособных людей. В 2018 году мы еще на 30% сократили количество проверок и в отношении бизнеса – менее 11 тысяч по юрлицам. То есть проверяем всего двух налогоплательщиков из тысячи. По индивидуальным предпринимателям еще меньше — 1 налогоплательщика из четырех тысяч, это 0,025% от их числа. Меньше тысячи проверок по стране", — рассказал Мишустин в интервью газете Ведомости.

"Бытует мнение, что налоговая служба – жесткий контрольный орган. Но я очень хочу, чтобы ваши читатели понимали, что этого пресловутого давления не существует", — подчеркнул он.

По словам главы ФНС, если раньше у налоговых органов преобладала фискальная функция, то теперь на первый план вышла сервисная — то есть работа с большими данными и аналитика.

"Конечно, фискальный блок включается, когда налогоплательщик не исполняет обязательства. Но охват налоговыми проверками в России один из самых небольших в мире, и административная нагрузка, связанная с налогами, минимальна. Я убежден, что удобные и прозрачные процедуры, которые мы будем предлагать для оплаты налогов и сборов, гораздо важнее контроля", — заявил он.