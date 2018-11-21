МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Баланс рисков для российской экономики и инфляции смещен в сторону проинфляционных рисков, это означает, что денежно-кредитная политика должна оставаться несколько жестче, чем если бы этих рисков не было, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"С учетом внешних факторов и таких внутренних факторов, как повышение НДС, баланс рисков для экономики и инфляции смещен в сторону проинфляционных рисков. Это означает, что денежно-кредитная политика должна оставаться несколько жестче, чем если бы этих рисков не было", — сказала она, выступая на пленарном заседании по ДКП в Госдуме.

"При этом выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания", — добавила Набиуллина.

Глава ЦБ ранее отмечала, что регулятор в перспективе видит именно цикл смягчения денежно-кредитной политики, а не ужесточения, условия для этого создадутся в конце 2019 года — первой половине 2020 года.

Ставки по кредитам физическим лицам в России немного выросли, в том числе, после повышения ключевой ставки ЦБ, но остаются доступными для заемщиков, заявила председатель Банка России.

"Сохраняются высокие темпы прироста кредитования физических лиц… Последние месяцы ставки немного выросли, в том числе, отреагировав на повышение ключевой ставки. При этом рост кредитования продолжается. То есть ставки в среднем остаются на доступном уровне для заемщиков", — сказала она.

ЦБ РФ на последнем заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Однако до этого — в сентябре – регулятор повысил ее впервые с декабря 2014 года, что привело к волне повышения банковских ставок по ипотеке и кредитам.

Также по словам Набиуллиной, повышение ставок по депозитам в РФ вновь сделало их привлекательными для населения. "Произошедшее повышение ставок по депозитам сделало их вновь привлекательными для населения. После снижения в августе-сентябре в октябре депозиты опять начали расти", — сказала она.

"Можно сказать, что ситуация сейчас сбалансированная относительно интересов, с одной стороны, заемщиков банков, с другой стороны — вкладчиков банков", — добавила председатель ЦБ.

ЦБ РФ на последнем заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Однако до этого — в сентябре – регулятор повысил ее впервые с декабря 2014 года.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, в первой декаде ноября выросла до 7,18% с 7,03% в третьей декаде октября.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России с конца ноября рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Ранее порог составлял 3,5 процентного пункта.