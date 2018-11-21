БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ждет ускорения темпов роста ВВП России в 2020 году до 1,8%, говорится в ноябрьском экономическом прогнозе организации.

При этом оценка 2018 года была ухудшена до 1,6% с 1,8% по сравнению с предыдущим промежуточным сентябрьским прогнозом, а прогноз на 2019 год оставлен без изменения — 1,5%.

Организация понизила прогноз роста мировой экономики на 2019 год на 0,2 процентного пункта — до 3,5%.

В предыдущем, промежуточном прогнозе, опубликованном в сентябре, организация ожидала роста мирового ВВП в следующем году на 3,7%.

Прогноз на текущий год не изменен – 3,7%. В 2020 году, оценка которого ранее не давалась, организация ждет роста показателя на 3,5%.

ОЭСР понизила прогноз роста ВВП еврозоны на текущий и следующий годы на 0,1 процентного пункта, говорится вдокладе организации.

Теперь ОЭСР ждет роста экономики стран валютного блока на 1,9% в текущем году, тогда как в промежуточном сентябрьском экономическом прогнозе показатель ожидался на уровне 2%. На 2019 год организация прогнозирует рост ВВП региона на 1,8% против 1,9% соответственно.

ОЭСР ожидает замедления темпов роста ВВП еврозоны в 2020 году до 1,6%. В предыдущем прогнозе оценка этого года не была представлена.

ВВП еврозоны в 2017 году вырос на 2,5%.

ОЭСР ожидает замедления темпов роста ВВП Соединенных Штатов в 2020 году до 2,1%, говорится в документе.

На текущий и следующий годы ОЭСР не изменила свои прогнозы по темпам роста экономики страны по сравнению с предыдущим, сентябрьским, прогнозом: 2,9% в 2018 году и 2,7% в 2019 году.

ОЭСР повысила прогноз роста ВВП Великобритании, которая должна в следующем году покинуть ЕС и находится в процессе согласования условий Brexit, на 0,2 процентного пункта на 2019 год – до 1,4%, говорится в прогнозе.

В предыдущем, сентябрьском промежуточном прогнозе ожидался рост этого показателя на 1,2%.

Организация не изменила оценку роста ВВП на нынешний год – 1,3%. В 2020 году ОЭСР ждет роста экономики Соединенного королевства на 1,1%.

ОЭСР ждет замедления темпов роста ВВП Китая в 2020 году до 6%, говорится в прогнозе организации.

Оценки текущего и следующего годов слегка ухудшены по сравнению с сентябрьским промежуточным прогнозом.

Теперь ОЭСР ждет роста ВВП страны на 6,6% в нынешнем году (против 6,7%), а в 2019 году — 6,3% (против ожидавшихся 6,4%).

ОЭСР в ноябрьском экономическом прогнозе ожидает сокращения ВВП Турции в 2019 году на 0,4%, тогда как в сентябрьском промежуточном прогнозе предполагала его рост в 0,5%.

Оценка на 2018 года немного улучшена — до 3,3% с 3,2%. При этом ОЭСР прогнозирует восстановление экономического роста в стране в 2020 году — до 2,7%.

"Экономика, как ожидается, сократится в 2019 году, поскольку резкое падение внутреннего спроса со второй половины 2018 года будет компенсировано лишь частично ростом экспорта. Постепенное восстановление внутреннего доверия и спроса, как ожидается, поможет восстановлению роста в 2020 году", — отмечает ОЭСР.