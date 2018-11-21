МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия в случае положительного решения компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра трансфертом из бюджета 2019 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Договорились, трансферт. Договорились, что если будет принято решение о поддержке, то это будет трансферт", — сказал он, добавив, что компенсация будет из бюджета 2019 года.

По поводу объема средств стороны ведут переговоры, сообщила журналистам первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

В октябре премьер Белоруссии Сергей Румас сообщал, что Минск и Москва должны до конца года определить механизм компенсации Белоруссии потерь от реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. В рамках этого маневра в России в течение шести лет начиная с 2019 года будет постепенно обнулена экспортная пошлина на нефть с одновременным повышением ставки НДПИ. При этом российские переработчики нефти получат поддержку из бюджета, чтобы сдержать цены на топливо на внутреннем рынке.

Потери Белоруссии, которая зарабатывает на экспорте нефтепродуктов из российской нефти, по оценке минфина страны, только в 2019 году составят 300 миллионов долларов. Власти двух стран в настоящее время согласовывают размер возможной компенсации для бюджета Белоруссии, а также ее форму, при этом российская сторона предлагала, чтобы это был межбюджетный трансферт, а власти Белоруссии считали более правильной фиксацию этой компенсации в цене поставляемой из РФ нефти.