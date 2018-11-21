ВАШИНГТОН, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп во вторник постарался прояснить отношения США и Саудовской Аравии. Трамп пообещал оставаться “постоянным партнером” королевства и проигнорировал выводы, сделанные органами разведки США, свидетельствующие о том, что кронпринц Саудовской Аравии заказал убийство журналиста-диссидента Джамала Хашогги в прошлом месяце, говорится в статье The Wall Street Joirnal, которую приводит Dow Jones.

В заявлении Белого дома, которое президент, судя по всему, составил самостоятельно, Трамп дал понять, что США не будут вводить дополнительных карательных мер в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста. Нельзя однозначно утверждать, что убийство было заказано кронцпринцем Мухаммедом бен Салманом, полагает Трамп.

Официальное заявление должно стать заключительной точкой в попытках президента США урегулировать проблему, которая возникла 2 октября, когда в саудовском консульстве в Стамбуле был убит журналист, сообщают источники. Трамп вновь подчеркнул тот факт, что кронпринц отрицает свою причастность к делу. Также Трамп обратил внимание на важность отношений США и Саудовской Аравии. Представители Турции при этом предоставили американской стороне сведения, связанные с исчезновением журналиста, которые, по их словам, не совпадают с утверждениями Саудовской Аравии.

Трамп может столкнуться со сложностями в Конгрессе, где демократы (которые получили большинство в палате представителей в следующем году и пообещали расследовать дело с исчезновением журналиста, ранее жившего в США) наряду с республиканцами призывают к более жесткой реакции на произошедшее, включая сокращение военной помощи королевству и другие ограничительные меры.

Трамп также оказался под давлением других стран-союзниц, в частности Турции, представители которой во вторник сообщили, что по-прежнему хотят докопаться до истины в столь громком криминальном деле.

В заявлении вторника, которое называлось “В поддержку отношений с Саудовской Аравией” Трамп отметил, что американские органы разведки “продолжают оценивать информацию”. При этом он добавил, что “Кронпринц вполне мог знать об этом трагическом событии – может быть, это было так, а может и нет!”.

Позже во вторник Трамп сообщил журналистам, что у ЦРУ нет однозначных доказательств причастности кронпринца Мухаммеда к убийству Хашогги.

Между тем ЦРУ пришло к выводу, что убийство Хашогги было совершено по приказу кронпринца Мухаммеда. Об этом американские чиновники сообщили Wall Street Journal. По словам одного чиновника, ЦРУ впервые пришло к такому выводу еще в конце октября.

Доклад ЦРУ не был обнародован, хотя, по словам чиновников, он включает в себя аудиозаписи и материалы, предоставленные Турцией.

Согласно осведомленному источнику, Дональд Трамп подготовил заявление в 600 слов, посоветовавшись с госсекретарем Майком Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Черновик заявления Трампа был распространен в понедельник.

Заявление Трампа стало неожиданностью для некоторых работников спецслужб. Они не могут понять, какие цели Трамп преследует своей политикой. На выходных Трамп заявил, что обсуждал результаты расследования с директором ЦРУ Джиной Хаспел.

В Белом доме не сообщили, написал ли Трамп заявление сам, или продиктовал его, однако, по словам бывших сотрудников, обычно он собственноручно пишет заявления по значимым для него вопросам.

В Белом доме отказались сообщать, получал ли Трамп разведывательные сводки ЦРУ до публикации заявления во вторник. Источник в администрации США отметил, что президент получает регулярные сводки.

В интервью Fox News в воскресенье Трамп сказал, что получил необходимую информацию о содержании аудиозаписи убийства Хашогги, которую власти Турции предоставили США, однако не планирует прослушивать саму запись.

Администрация США ответила на убийство Хашогги введением санкций против 17 саудитов, предположительно причастным к этому преступлению. Принца Мухаммеда среди них нет.

По словам конгрессмена Адама Шиффа, который в следующем году должен возглавить комитет по разведке, "невозможно", чтобы принц Мухаммед не был связан с убийством Хашогги. На прошлой неделе Шифф ознакомился с ходом американского расследования этого инцидента.

Некоторые республиканцы в Конгрессе также призвали к более жесткой реакции. "Однозначно, в заявлении Трампа "Прежде всего Саудовская Аравия, а не Америка", — сказал сенатор от штата Кентукки Рэндал Пол. Сенатор от штата Теннесси Боб Коркер, председатель Комитета Сената США по внешним делам, в своем твиттере написал: "Не думал, что доживу до того дня, когда Белый дом станет подрабатывать агентом саудовского кронпринца по связям с общественностью".

Тем не менее другие отмечают, что США могут возлагать ответственность на лидеров Саудовской Аравии, но по-прежнему работать с правительством. "Сколько журналистов, вы думаете, в последние пару лет убивали в Китае, Иране или Турции?", — задается вопросом республиканец Крис Стюарт. "Абсолютно убежден, такие случаи имели место", — добавил он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник в Вашингтоне заявил журналистам, что правительство его страны хочет провести доскональное расследование убийства Хашогги, но посетовал, что представители Саудовской Аравии не идут на полноценное сотрудничество. Ранее на встрече с Помпео они обсуждали возможность международного расследования.

По его словам, турецкие власти на верят, что саудовский король Салман знал о том, кто планировал убить Хашогги, однако в отношении других саудовских чиновников Чавушоглу комментариев не дал. "Если Турция будет уверена в том, кто это сделал, то мы не будем этого скрывать", — заявил он.

Трамп начал свое заявление с комментария: "Мир – очень опасное место!". Он посвятил три абзаца тому, чтобы похвалить Саудовскую Аравию за помощь США в противостоянии Ирану, а также, как он сказал, за обещание королевства инвестировать 450 млрд долларов в США (в качестве контрактов на поставку вооружения). Трамп считает, что отношения с Саудовской Аравией важны в рамках стратегии "Америка прежде всего".

Выступая перед журналистами перед отбытием из Вашингтона во Флориду, где Трамп намерен встретить День Благодарения, он привел и финансовый аргумент для сохранения близких отношений США и Саудовской Аравии.

"Я не собираюсь разрушать мировую экономику путем глупого поведения по отношению к Саудовской Аравии", – отметил Трамп.

"Если мы (США) порвем с ними (Саудовской Аравией), цены на нефть будут выше некуда", – сообщил президент США. Во вторник цены на нефть упали до более чем годового минимума на фоне общей негативной динамики финансовых рынков, а также тревоги относительно избыточного предложения.

Однако некоторые в администрации США делают более жесткие заявления по поводу убийства Хашогги. Так, вице-президент Майк Пенс в воскресенье сообщил журналистам в Папуа-Новой Гвинее, что все, вовлеченные в убийство, заплатят цену за это.

"Убийство Джамала Хашогги было чудовищным, – заявил Пенс, – и США в полной мере готовы добиться ответственности всех виновных".

Пенс, правда, добавил, что понимает необходимость учета Трампом "чрезвычайно важных стратегических взаимоотношений с Саудовской Аравией".

Данные отношения особенно важны для президента, поскольку еще до своей инаугурации он обещал улучшить их.

Ранее Трамп якобы неофициально предупреждал о рисках установления слишком близких отношений с кронпринцем Мухаммедом, однако он признавал, что Мухаммед все-таки более приемлем, чем некоторые другие в руководстве королевства, сообщают источники. Хорошие личные отношения с Мухаммедом установил зять Трампа Джаред Кушнер.

Трамп давно выражал сомнения относительно точности данных, полученных разведкой США. Так, он неоднократно заявлял, что не верит во вмешательство России в президентские выборы 2016 года, и на пресс-конференции в июле, сидя рядом с Владимиром Путиным, Трамп сошелся с ним во мнении об американских спецслужбах. Впрочем, позже Трамп смягчил свои высказывания.