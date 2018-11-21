ВАШИНГТОН, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп во вторник постарался прояснить отношения США и Саудовской Аравии. Трамп пообещал оставаться “постоянным партнером” королевства и проигнорировал выводы, сделанные органами разведки США, свидетельствующие о том, что кронпринц Саудовской Аравии заказал убийство журналиста-диссидента Джамала Хашогги в прошлом месяце, говорится в статье The Wall Street Joirnal, которую приводит Dow Jones.
В заявлении Белого дома, которое президент, судя по всему, составил самостоятельно, Трамп дал понять, что США не будут вводить дополнительных карательных мер в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста. Нельзя однозначно утверждать, что убийство было заказано кронцпринцем Мухаммедом бен Салманом, полагает Трамп.
Официальное заявление должно стать заключительной точкой в попытках президента США урегулировать проблему, которая возникла 2 октября, когда в саудовском консульстве в Стамбуле был убит журналист, сообщают источники. Трамп вновь подчеркнул тот факт, что кронпринц отрицает свою причастность к делу. Также Трамп обратил внимание на важность отношений США и Саудовской Аравии. Представители Турции при этом предоставили американской стороне сведения, связанные с исчезновением журналиста, которые, по их словам, не совпадают с утверждениями Саудовской Аравии.
Трамп может столкнуться со сложностями в Конгрессе, где демократы (которые получили большинство в палате представителей в следующем году и пообещали расследовать дело с исчезновением журналиста, ранее жившего в США) наряду с республиканцами призывают к более жесткой реакции на произошедшее, включая сокращение военной помощи королевству и другие ограничительные меры.
Трамп также оказался под давлением других стран-союзниц, в частности Турции, представители которой во вторник сообщили, что по-прежнему хотят докопаться до истины в столь громком криминальном деле.
В заявлении вторника, которое называлось “В поддержку отношений с Саудовской Аравией” Трамп отметил, что американские органы разведки “продолжают оценивать информацию”. При этом он добавил, что “Кронпринц вполне мог знать об этом трагическом событии – может быть, это было так, а может и нет!”.
Позже во вторник Трамп сообщил журналистам, что у ЦРУ нет однозначных доказательств причастности кронпринца Мухаммеда к убийству Хашогги.
Между тем ЦРУ пришло к выводу, что убийство Хашогги было совершено по приказу кронпринца Мухаммеда. Об этом американские чиновники сообщили Wall Street Journal. По словам одного чиновника, ЦРУ впервые пришло к такому выводу еще в конце октября.
Доклад ЦРУ не был обнародован, хотя, по словам чиновников, он включает в себя аудиозаписи и материалы, предоставленные Турцией.
Согласно осведомленному источнику, Дональд Трамп подготовил заявление в 600 слов, посоветовавшись с госсекретарем Майком Помпео и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Черновик заявления Трампа был распространен в понедельник.
Заявление Трампа стало неожиданностью для некоторых работников спецслужб. Они не могут понять, какие цели Трамп преследует своей политикой. На выходных Трамп заявил, что обсуждал результаты расследования с директором ЦРУ Джиной Хаспел.
В Белом доме не сообщили, написал ли Трамп заявление сам, или продиктовал его, однако, по словам бывших сотрудников, обычно он собственноручно пишет заявления по значимым для него вопросам.
Трамп заявил, что из-за его политики по Ирану цены на нефть не стали выше $100 за баррель
В Белом доме отказались сообщать, получал ли Трамп разведывательные сводки ЦРУ до публикации заявления во вторник. Источник в администрации США отметил, что президент получает регулярные сводки.
В интервью Fox News в воскресенье Трамп сказал, что получил необходимую информацию о содержании аудиозаписи убийства Хашогги, которую власти Турции предоставили США, однако не планирует прослушивать саму запись.
Администрация США ответила на убийство Хашогги введением санкций против 17 саудитов, предположительно причастным к этому преступлению. Принца Мухаммеда среди них нет.
По словам конгрессмена Адама Шиффа, который в следующем году должен возглавить комитет по разведке, "невозможно", чтобы принц Мухаммед не был связан с убийством Хашогги. На прошлой неделе Шифф ознакомился с ходом американского расследования этого инцидента.
Некоторые республиканцы в Конгрессе также призвали к более жесткой реакции. "Однозначно, в заявлении Трампа "Прежде всего Саудовская Аравия, а не Америка", — сказал сенатор от штата Кентукки Рэндал Пол. Сенатор от штата Теннесси Боб Коркер, председатель Комитета Сената США по внешним делам, в своем твиттере написал: "Не думал, что доживу до того дня, когда Белый дом станет подрабатывать агентом саудовского кронпринца по связям с общественностью".
Тем не менее другие отмечают, что США могут возлагать ответственность на лидеров Саудовской Аравии, но по-прежнему работать с правительством. "Сколько журналистов, вы думаете, в последние пару лет убивали в Китае, Иране или Турции?", — задается вопросом республиканец Крис Стюарт. "Абсолютно убежден, такие случаи имели место", — добавил он.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник в Вашингтоне заявил журналистам, что правительство его страны хочет провести доскональное расследование убийства Хашогги, но посетовал, что представители Саудовской Аравии не идут на полноценное сотрудничество. Ранее на встрече с Помпео они обсуждали возможность международного расследования.
По его словам, турецкие власти на верят, что саудовский король Салман знал о том, кто планировал убить Хашогги, однако в отношении других саудовских чиновников Чавушоглу комментариев не дал. "Если Турция будет уверена в том, кто это сделал, то мы не будем этого скрывать", — заявил он.
Трамп начал свое заявление с комментария: "Мир – очень опасное место!". Он посвятил три абзаца тому, чтобы похвалить Саудовскую Аравию за помощь США в противостоянии Ирану, а также, как он сказал, за обещание королевства инвестировать 450 млрд долларов в США (в качестве контрактов на поставку вооружения). Трамп считает, что отношения с Саудовской Аравией важны в рамках стратегии "Америка прежде всего".
Выступая перед журналистами перед отбытием из Вашингтона во Флориду, где Трамп намерен встретить День Благодарения, он привел и финансовый аргумент для сохранения близких отношений США и Саудовской Аравии.
"Я не собираюсь разрушать мировую экономику путем глупого поведения по отношению к Саудовской Аравии", – отметил Трамп.
"Если мы (США) порвем с ними (Саудовской Аравией), цены на нефть будут выше некуда", – сообщил президент США. Во вторник цены на нефть упали до более чем годового минимума на фоне общей негативной динамики финансовых рынков, а также тревоги относительно избыточного предложения.
Однако некоторые в администрации США делают более жесткие заявления по поводу убийства Хашогги. Так, вице-президент Майк Пенс в воскресенье сообщил журналистам в Папуа-Новой Гвинее, что все, вовлеченные в убийство, заплатят цену за это.
"Убийство Джамала Хашогги было чудовищным, – заявил Пенс, – и США в полной мере готовы добиться ответственности всех виновных".
Пенс, правда, добавил, что понимает необходимость учета Трампом "чрезвычайно важных стратегических взаимоотношений с Саудовской Аравией".
Данные отношения особенно важны для президента, поскольку еще до своей инаугурации он обещал улучшить их.
Ранее Трамп якобы неофициально предупреждал о рисках установления слишком близких отношений с кронпринцем Мухаммедом, однако он признавал, что Мухаммед все-таки более приемлем, чем некоторые другие в руководстве королевства, сообщают источники. Хорошие личные отношения с Мухаммедом установил зять Трампа Джаред Кушнер.
Трамп давно выражал сомнения относительно точности данных, полученных разведкой США. Так, он неоднократно заявлял, что не верит во вмешательство России в президентские выборы 2016 года, и на пресс-конференции в июле, сидя рядом с Владимиром Путиным, Трамп сошелся с ним во мнении об американских спецслужбах. Впрочем, позже Трамп смягчил свои высказывания.