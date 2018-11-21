МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в среду на пленарном заседании по денежно-кредитной политике (ДКП) в Госдуме, заявила, что баланс рисков для российской экономики и инфляции смещен в сторону проинфляционных рисков. Это означает, что ДКП должна оставаться несколько жестче, чем если бы этих рисков не было.

Выбор конкретных шагов будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания.

ЦБ РФ на заседании совета директоров в октябре сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Однако до этого — в сентябре — повысил ее впервые с декабря 2014 года.

Повышение ставки ЦБ привело к росту ставок по кредитам и депозитам. По словам Набиуллиной, первые, несмотря на это, остаются доступными для заемщиков, вторые — вновь стали привлекательными для населения.

Инфляция, по оценке ЦБ, в настоящее время составляет 3,7% год к году. По итогам 2018 года она будет в диапазоне 3,8-4,2%, и, скорее всего, не превысит установленного регулятором таргета в 4%.

Власти надеются, что в тех же рамках показатель сохранится и в течение 2019 года. Однако заявления Набиуллиной дают понять, что эти ожидания могут и не сбыться. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, все основания для этого есть.

"Содержащаяся в заявлении госпожи Набиуллиной мысль совершенно очевидна и бесспорна. На фоне повышения НДС, роста целого ряда налогов темпами, вдвое превышающими рост доходов населения, введения или повышения нескольких важнейших акцизов, вполне естественным выглядит опасение, что целевые уровни по динамике индекса потребительских цен будут достаточно быстро превышены", — рассуждает аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

Если Банк России не будет предпринимать соответствующих сдерживающих мер, уровень инфляции превысит плановые показатели очень быстро и на весьма существенную величину, полагает эксперт.

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ ОТ ЦБ

Уровень инфляции – одно из оснований для изменения ДКП регулятором. Последнее в 2018 году заседание по ставке запланировано на 14 декабря. Эксперты пока затрудняются предположить, какими будут действия ЦБ, но не исключают и резких шагов.

По словам Коренева, вероятность того, что регулятор может поднять ключевую ставку уже в ближайшее время в качестве неких превентивных мер, способных смягчить ценовой скачок в начале 2019-го года, возрастает.

"Тем не менее, текущие уровни инфляции пока еще находятся на достаточно комфортных уровнях и опасения вызывают лишь будущие периоды, когда одновременное воздействие нескольких негативных факторов может заметно ускорить темпы роста потребительских цен. На этом фоне мы бы оценивали вероятность повышения процентной ставки на ближайшем заседании примерно в 0,5 (т.е. 50%)", — сказал он.

Аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова пока сохраняет базовый прогноз, что регулятор не станет преподносить предновогодних сюрпризов.

"ЦБ отталкивается, в том числе, от данных по инфляционным ожиданиям, выходящих в конце месяца. В последний раз они снижались, если и по ноябрю будет такая же картина, движения по ставкам, скорее всего, не будет", — полагает она.

По-прежнему многое зависит от санкций. По словам Набиуллиной, их негативный эффект ограничен по времени, и финансовая система к ним адаптируется. Однако в случае расширения санкций по жесткому сценарию эксперты не исключают ослабления рубля и, как следствие, скачка инфляции. В этом случае ставка может быть повышена.

Но не исключено и перенесение рассмотрения санкций США в Конгрессе на март-апрель. В этом случае движения по ставке не будет.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Если же говорить о более отдаленной перспективе, то регулятор видит цикл смягчения денежно-кредитной политики, а не ужесточения. Условия для этого создадутся в конце 2019 года — первой половине 2020 года. В среду глава ЦБ вновь подтвердила, что не исключает возвращения к циклу снижения ставок в конце 2019 года.

По мнению Евдокимовой, заявления Набиуллиной сигнализируют в первую очередь о возможном ужесточении ДКП в начале следующего года. Для этого есть ряд оснований. В частности, в связи с налоговыми новациями возможно усиление инфляционных рисков в первом квартале. Но регулятор, прежде чем повысить ставки, оценит, как рост НДС повлияет на инфляцию и экономику в целом.

"С другой стороны, до конца марта на задний план уходит "бензиновый фактор". После соглашения нефтяников и правительства топливо не будет дорожать, как минимум, в первом квартале, поэтому наши опасения, что это окажет влияние на темпы роста цен, уходят", — добавила она.

А вот во второй половине года политика регулятора действительно может смягчиться. Во-первых, сойдет на нет негативная реакция на рост налогов, во-вторых, проявится эффект высокой базы по инфляции из-за ее ускорения этой осенью. Неопределенность сохраняется со стороны рубля, который пока реагирует исключительно на геополитику, но не на колебания нефтяных цен. Пока рубль стоит дороже, нежели год назад при аналогичных текущим котировках Brent. Возможно, если баррель нефти подешевеет до 50 долларов, игнорировать нефтяное влияние станет сложнее, полагает Евдокимова.

По мнению Коренева, в 2019 году ДКП будет в той или иной мере ужесточена. Конкретные темпы повышения ключевой ставки сейчас прогнозировать трудно, так как они будут во многом зависеть от объема и состава вводимых против России санкций, от динамики цен на нефть, от курсовых колебаний рубля, от темпов роста промышленного производства и динамики потребительского спроса и еще целого ряда факторов.

"Но вполне можно ожидать, что в следующем году ставка будет пересматриваться в сторону повышения от трех до пяти раз, а итоговое увеличение её за год может составить 1,5% и более при негативном варианте развития событий", — прогнозирует эксперт.