МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-сентября 2018 года выросло на 1,65% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 231,65 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 194,86 тонны против 188,38 тонны в январе-сентябре 2017 года (рост на 3,44%), попутного — снижено на 12,83% — до 11,69 тонны против 13,41 тонны, вторичного составило – 25,10 тонны против 26,09 тонны (снижение на 3,79%).

Производство серебра в России в первые девять месяцев 2018 года увеличено на 1,73% — до 801,81 тонны (в январе-сентябре годом ранее – 788,14 тонны), в том числе добычного – составило 368,88 тонны против 364,68 тонны (рост на 1,15%), попутного – 240,15 тонны против 241,62 тонны (снижение на 0,61%), вторичного – 192,78 тонны против 181,84 тонны (рост на 6,02%).

Минфин впервые предоставил статистику по добыче в РФ драгоценных металлов по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, производство золота в России в 2016 году снизилось на 0,33% — до 288,55 тонны, серебра – на 12,28%, до 1088,89 тонны. В 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра.