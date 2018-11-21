БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия считает оправданным открытие так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета в отношении Италии ввиду несоответствия ее проекта бюджета на 2019 год требованиям Пакта стабильности и роста, сказал вице-президент Еврокомиссии по евро, финансовой стабильности и социальному диалогу Валдис Домбровскис на пресс-конференции в среду.

Как говорится в пресс-релизе Еврокомиссии, она "подтвердила наличие особенно серьезных несоответствий с Пактом стабильности и роста" проекта бюджета Италии на 2019 год. Этот Пакт предполагает, что дефицит бюджета страны не должен превышать 3% ее ВВП, а госдолг – 60% ВВП.

Как сообщил Домбровскис, ЕК считает оправданным введение в отношении Италии так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета, когда для нее может быть разработан план действий по приведению в норму определенных бюджетных показателей.

"Мы решили, что процедура чрезмерного дефицита бюджета, основанная на долге, оправдана", — сказал он.