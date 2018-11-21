БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Все страны еврозоны в текущем и следующем годах выполнят требование о том, что дефицит бюджета каждого государства валютного союза не должен превышать 3% его ВВП, сказал вице-президент Еврокомиссии по евро, финансовой стабильности и социальному диалогу Валдис Домбровскис на пресс-конференции в среду.

"Как ожидается, в нынешнем и следующем годах ни одна страна еврозоны не будет иметь дефицит бюджета выше 3% к ВВП. И это впервые с момента введения евро", — сказал он.

Еврокомиссия в среду одобрила свое мнение по проектам бюджетов стран еврозоны на 2019 год.

В еврозоне существует Пакт стабильности и роста, который предписывает государствам иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП, а госдолг – не более 60% ВВП.