МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП РФ по итогам 2018 года будет ниже прогнозных 1,8% и составит 1,6%, инфляция будет в районе 4%, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Скажу, что несмотря на то, что цена на нефть повышена существенно в прогнозе, прогноз по росту снижается с 2,1% до 1,8%. Но думаю, он будет еще ниже, будет где-то в районе 1,6%. При этом несмотря на улучшение внешнеэкономических условий, сейчас экономика уже не реагирует на это", — сказал Кудрин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

"Инфляция: прогноз увеличен до 3,4%, но думаю, она будет выше, в районе 4%", — добавил он.

По его словам, Минфину России, скорее всего, придется уменьшать запланированный на 2019 год объем внутренних заимствований, — взрывной рост займов отразится на рынке и процентных ставках.

"В следующем году в ходе исполнения нам, видимо, придется уменьшать, потому что такой взрывной рост заимствований отразится на рынке заимствований и процентных ставок", — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Кудрин отметил, что в текущем году сальдо чистых внутренних заимствований с учетом изменений в бюджет составит примерно 660 миллиардов рублей. В следующем году сальдо чистых внутренних заимствований планируется на уровне 1,7 триллиона рублей.

Он отметил, что поддерживает уменьшение внутренних займов в текущем году.