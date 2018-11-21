МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Налоговые поступления в бюджет Москвы от игорного бизнеса выросли за девять месяцев 2018 года в три раза и составили 233 миллиона рублей, это на 161 миллион рублей больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Около 233 миллионов рублей поступило в бюджет города в качестве налога на игорный бизнес по итогам трех кварталов 2018 года. Это на 161 миллион рублей больше, чем в 2017 году — 71,8 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В целях противодействия запрещенным азартным играм, в том числе замаскированным под законодательно разрешенные виды деятельности, департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы организовано межведомственное взаимодействие с правоохранительными, надзорными и налоговыми органами, а также регулярный мониторинг объектов азартных игр и лотерей, отмечает пресс-служба.

"Основная причина повышения налоговых поступлений состоит в ведении налога на процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор и тотализаторов в размере 3 миллиона рублей в месяц. При этом на начало года в столице было зарегистрировано 14 процессинговых центров интерактивных ставок букмекерских контор, но в течение 11 месяцев 2018 года семь процессинговых центров было снято с налогового учета в Москве и переведено в другие субъекты Российской Федерации", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Черникова.