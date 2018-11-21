МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 17 ноября, увеличилось на 3 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 224 тысячи, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения показателя до 215 тысяч с первоначального значения предыдущей недели в 216 тысяч заявок.

Первоначальный показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону увеличения — до 221 тысячи.