МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Всемирная торговая организация (ВТО) учредила третейскую группу в споре, инициированном Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"На заседании органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации 21 ноября было принято решение об учреждении третейской группы в споре, инициированном Россией для обжалования дополнительных пошлин США в отношении импорта стали и алюминия (DS554)", — говорится в сообщении.

Дополнительные импортные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) были введены США 23 марта 2018 года. Они применяются к импорту из всех стран за исключением Австралии и Аргентины, импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только по действию пошлин на сталь.

Помимо России пошлины обжалуют Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Эти споры выходят на стадию рассмотрения третейскими группами практически синхронно, в большинстве из них учреждение групп состоялось также 21 ноября.