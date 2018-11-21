МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Выручка лесопромышленного холдинга Segezha Group по МСФО в третьем квартале 2018 года выросла на 27,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 15,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении Segezha Group.

Показатель OIBDA в третьем квартале вырос в 1,9 раза — до 4,3 миллиарда рублей, что связано с ростом выручки, а также ростом цен реализации ряда ключевых продуктов компании. Капитальные затраты Segezha Group за третий квартал составили 1,5 миллиарда рублей, снизившись в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"Выручка год-к-году выросла на 27,6% благодаря увеличению объемов продаж и цен реализации бумаги, пиломатериалов и бумажных мешков. Положительное влияние на выручку также оказало ослабление курса рубля к евро на 10,1% год-к-году", — указано в сообщении.

В третьем квартале Segezha Group запустила новую конвертинговую линию в Сальске Ростовской области по производству потребительской бумажной упаковки мощностью 25 миллионов бумажных пакетов в год. "Мы считаем это направление перспективным и уже к 2020 году ожидаем, что объем потребления в России составит не менее 1 миллиарда бумажных пакетов в год по сравнению с 800 миллионами в 2017 году", — приводит компания слова президента компании Михаила Шамолина.

Segezha Group — крупнейший российский вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Продукция холдинга реализуется в 88 странах.