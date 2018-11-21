БРЮССЕЛЬ, 21 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия готова сотрудничать с итальянскими властями по вопросу бюджета Италии на 2019 год, заявил вице-президент ЕК по евро, финансовой стабильности и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

ЕК 21 ноября представила оценку проектов бюджетов всех государств еврозоны, включая Италию. Еврокомиссия отметила серьезное несоответствие проекта финплана страны на 2019 год требованиям Пакта стабильности и роста. Как сообщил Домбровскис, ЕК считает оправданным введение в отношении Италии так называемой процедуры чрезмерного дефицита бюджета, когда для нее может быть разработан план действий по приведению в норму определенных бюджетных показателей.

Домбровскис напомнил, что Совет ЕС в июле рекомендовал Италии сократить структурный дефицит на 0,6% ВВП в 2019 году. Однако оценка Еврокомиссией пересмотренного проекта бюджетного плана страны говорит о том, что структурный дефицит Италии вырастет примерно на 1% ВВП в следующем году.

"Цифры говорят сами за себя. Мы с сожалением подтверждаем нашу оценку, что проект бюджетного плана Италии серьезно не соответствует рекомендациям Совета от 13 июля", — заявил Домбровскис на пресс-конференции в среду.

Еврокомиссия также оценила выполнение Италией требований по сокращению госдолга и пришла к выводу, что они не исполняются. Домбровскис заявил, что в ситуации и без того "очень высокого долга, Италия планирует значительные дополнительные заимствования вместо необходимой фискальной осмотрительности".

"Высокий уровень долга оставляет экономику уязвимой к шокам. По прогнозам, долг Италии останется на уровне примерно 131% ВВП в следующие два года", — сказал он.

Еврокомиссия считает, что влияние на экономический рост Италии проекта ее бюджета, вероятно, будет неблагоприятным. По словам вице-президента ЕК, бюджет не содержит значительных мер для повышения потенциального роста.

"С тем, что итальянское правительство представило, мы видим риск ухода страны в нестабильность. Я надеюсь, что такого риска можно будет избежать… Мы готовы к диалогу с итальянскими властями, но считаем, что с этой ситуацией необходимо работать", — заключил Домбровскис.