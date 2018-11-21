МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в октябре выросло на 1,4% по сравнению с показателем сентября — до 5,22 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа сделок на 1%, до 5,2 миллиона. Показатель вырос впервые после шести месяцев снижения подряд.

В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в США в октябре снизился на 5,1%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке от общего объема в октябре осталась на уровне сентября в 3%, год назад показатель составлял 4%.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,62 миллиона сделок, в месячном выражении отмечен рост на 0,9%, в годовом — снижение на 5,3%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 4,3% — до 257,9 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в октябре поднялся на 5,3% в месячном выражении и уменьшился на 3,2% в годовом, составив 600 тысяч сделок. Средняя цена такой недвижимости опустилась на 0,2% в годовом выражении — до 236 тысяч долларов.