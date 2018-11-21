МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе, все проводимые Москвой мероприятия в этой акватории соответствуют международному праву и направлены на обеспечение национальной безопасности, говорится в заявлении МИД России.

"Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе", — говорится в документе.

В МИД РФ подчеркнули, что "с момента воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Россией эти территории составляют неотъемлемую часть Российской Федерации, которая в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову".

"Проводимые там мероприятия соответствуют международному праву, направлены на обеспечение национальной безопасности и соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских, в адрес России", — добавили в министерстве.